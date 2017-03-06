Рашид Рахимов: играть только эмоциями и азартом - этого мало, должна быть голова

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов дал комментарии после завершения встречи премьер-лиги с "Уфой" (0:1).- После таких матчей всегда тяжело давать комментарии. Когда проигрываешь, сложно комментировать. Тем более сегодня команда не заслуживала поражения. Нужно реализовывать свои моменты в таких матчах, когда соперник играет с акцентом на атаку. И быть внимательным в каждом эпизоде, потому что могут наказать. И именно это и произошло - не реализовали моменты и пропустили в одном эпизоде. Мы потеряли три очка.- Не знаю. Думаю, тут скорее соперники получили дополнительную мотивацию, так как они в этом моменте сохранили тот счет, за которым изначально приезжали. В любом случае, такие моменты не должны ломать игру. В первом тайме у нас было еще три момента, когда нужно было забивать. Так что, не забитый пенальти не сломал команду психологически, продолжали атаковать.Но отмечу, что отсутствие на поле тех же Адилсона и Иванова убавило у нас креативности. Стало меньше нестандартных действий, отсутствовал последний пас. Это настораживает. Играть только эмоциями и азартом - этого мало. В футболе должна быть голова.