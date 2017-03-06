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"Атлетик" с минимальным счетом обыграл "Малагу"

"Атлетик" добился победы над "Малагой" в матче 26-го тура первенства Испании.

Чемпионат Испании. 26 тур

"Атлетик" Б - "Малага" - 1:0

Голы: Гарсия, 72

"Атлетик" Б: Ираисос, Лекуэ, Баленсиага, Лопес, Лапорт, Сан-Хосе, Беньят, Сусаета (Саборит, 86), Гарсия, Уильямс (Боведа, 77), Муньяин (Вильялибре, 62)

"Малага": Камени, Росалес, Карлос, Эрнандес, Демикелис, Льоренте, Камачо (Рамирес, 86), Форнальс, Родригес (Кастро, 73), Кеко (Эн-Несири, 79), Шарлес

Предупреждения: Беньят, 48, Форнальс, 67, Карлос, 74, Камачо, 80, Гарсия, 90, Шарлес, 90, Саборит, 90+3.
Теги: Атлетик Малага
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