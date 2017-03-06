"Лацио" в гостях добился победы над "Болоньей"

"Лацио" на выезде обыграл "Болонью" в матче 27-го тура итальянской Серии А. Римляне набрали 53 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.



Чемпионат Италии. 27 тур



"Болонья" - "Лацио" - 0:2



Голы: Иммобиле, 9, 74



"Болонья": Миранте, Крафт, Масина (Крейчи, 77), Хеландер, Ойконому, Майетта, Надь, Вивиани (Пульгар, 76), Джемаили, Петкович, Верди (Дестро, 62)



"Лацио": Стракоша, Баста, Раду, де Врей, Худт, Билья (Мургиа, 54), Пароло, Милинкович-Савич (Уоллес, 84), Андерсон (Кейта, 68), Лулич, Иммобиле



Предупреждения: Майетта, 64, Джемаили, 64, Кейта, 72.