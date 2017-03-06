Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Монако" забил четыре мяча в ворота "Нанта"

"Монако" разгромил "Нант" в матче 28-го тура чемпионата Франции. Монегаски с 65 очками лидируют в турнирной таблице первенства.

Чемпионат Франции. 28 тур

"Монако" - "Нант" - 4:0

Голы: Мбаппе, 4, Жермен, 43, Мбаппе, 45+1, Фабиньо, 59

"Монако": Субашич, Сидибе, Менди, Фабиньо, Глик, Жемерсон , Силва (Дирар, 78), Бакайоко, Лемар, Мбаппе (Моутинью, 68), Жермен (Кардона, 85)

"Нант": Дюпе, Дюбуа, Лима, Джиджи, Карлос, Ронжье, Илоки, Томассон (Арит, 46), Накулма, Сала (Илоки, 62), Пардо (Бамму, 62)

Предупреждения: Пардо, 42, Жемерсон, 45, Сидибе, 66, Бамму, 88.
Теги: Монако Нант
Сегодня, 01:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.