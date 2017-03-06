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Вчера 22:36
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"Монако" забил четыре мяча в ворота "Нанта"
"Монако" разгромил "Нант" в матче 28-го тура чемпионата Франции. Монегаски с 65 очками лидируют в турнирной таблице первенства.
Чемпионат Франции. 28 тур
"Монако" - "Нант" - 4:0
Голы: Мбаппе, 4, Жермен, 43, Мбаппе, 45+1, Фабиньо, 59
"Монако": Субашич, Сидибе, Менди, Фабиньо, Глик, Жемерсон , Силва (Дирар, 78), Бакайоко, Лемар, Мбаппе (Моутинью, 68), Жермен (Кардона, 85)
"Нант": Дюпе, Дюбуа, Лима, Джиджи, Карлос, Ронжье, Илоки, Томассон (Арит, 46), Накулма, Сала (Илоки, 62), Пардо (Бамму, 62)
Предупреждения: Пардо, 42, Жемерсон, 45, Сидибе, 66, Бамму, 88.
Чемпионат Франции. 28 тур
"Монако" - "Нант" - 4:0
Голы: Мбаппе, 4, Жермен, 43, Мбаппе, 45+1, Фабиньо, 59
"Монако": Субашич, Сидибе, Менди, Фабиньо, Глик, Жемерсон , Силва (Дирар, 78), Бакайоко, Лемар, Мбаппе (Моутинью, 68), Жермен (Кардона, 85)
"Нант": Дюпе, Дюбуа, Лима, Джиджи, Карлос, Ронжье, Илоки, Томассон (Арит, 46), Накулма, Сала (Илоки, 62), Пардо (Бамму, 62)
Предупреждения: Пардо, 42, Жемерсон, 45, Сидибе, 66, Бамму, 88.
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