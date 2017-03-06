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Владимир Габулов: нужно как можно быстрее разобрать и забыть эту катастрофическую игру
Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов прокомментировал матч с "Оренбургом" (0:3) в рамках 18-го тура чемпионата России.
"Справедливости ради стоит отметить, что мы полностью провалили начало встречи. Две, по сути… Даже ошибками назвать их нельзя. Непонятные фолы, штрафной, пенальти. После этого игра была сделана, а "Оренбург" потом закрылся в обороне.
Во втором тайме мы немного оживились, но до забитого гола это не довело. Нужно как можно быстрее разобрать эту игру и забыть катастрофический результат, который просто в голове не укладывается.
Нужно плодотворно подготовиться к следующей встрече, чтобы набрать три очка", - цитирует Габулова официальный сайт туляков.
"Справедливости ради стоит отметить, что мы полностью провалили начало встречи. Две, по сути… Даже ошибками назвать их нельзя. Непонятные фолы, штрафной, пенальти. После этого игра была сделана, а "Оренбург" потом закрылся в обороне.
Во втором тайме мы немного оживились, но до забитого гола это не довело. Нужно как можно быстрее разобрать эту игру и забыть катастрофический результат, который просто в голове не укладывается.
Нужно плодотворно подготовиться к следующей встрече, чтобы набрать три очка", - цитирует Габулова официальный сайт туляков.
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