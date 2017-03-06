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Владимир Габулов: нужно как можно быстрее разобрать и забыть эту катастрофическую игру

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов прокомментировал матч с "Оренбургом" (0:3) в рамках 18-го тура чемпионата России.

"Справедливости ради стоит отметить, что мы полностью провалили начало встречи. Две, по сути… Даже ошибками назвать их нельзя. Непонятные фолы, штрафной, пенальти. После этого игра была сделана, а "Оренбург" потом закрылся в обороне.

Во втором тайме мы немного оживились, но до забитого гола это не довело. Нужно как можно быстрее разобрать эту игру и забыть катастрофический результат, который просто в голове не укладывается.

Нужно плодотворно подготовиться к следующей встрече, чтобы набрать три очка", - цитирует Габулова официальный сайт туляков.
Теги: Габулов Арсенал Тула
Сегодня, 02:36
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