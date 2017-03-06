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"Краснодар" - "Спартак": фотоотчет матча

В матче 18-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем стадионе принимал "Спартак". Команды завершили встречу вничью - 2:2. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.

















































Rusfootball.info
Теги: Краснодар Спартак Фото
Сегодня, 08:31
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