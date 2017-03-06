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"Ростов" не будет продавать билеты на матч с "Манчестер Юнайтед" через интернет

Большинство владельцев сезонных абонементов воспользовались своим приоритетным правом выкупить билет на матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед", передает пресс-служба донского клуба.

С 6 марта в продажу поступит ограниченное количество билетов, в связи с этим онлайн-продажи, как объявлялось ранее, производиться не будут, для того чтобы оставшиеся билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов.
Теги: Ростов
Сегодня, 08:36
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