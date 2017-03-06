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"Реал" рассчитывает на Криштиану Роналду в матче с "Наполи"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, пропустивший матч чемпионата Испании против "Эйбара", сможет сыграть с "Наполи" в рамках 1/8 Лиги чемпионов, передает AS.

Сообщается, что тренерский штаб "сливочных" предоставил португальцу возможность отдохнуть и залечить мелкие повреждения.

Ответная встреча "Наполи" - "Реал" пройдет 7 марта. В Мадриде хозяева победили со счетом 3:1.
Теги: Реал Роналду
Сегодня, 08:55
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