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08:58
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (36)
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (36)
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Рональд Куман: мы показали хороший характер
Вчера 22:36
Андрей Будогосский: видеозапись подтвердила обоснованность пенальти в матче "Оренбург" – "Арсенал" (1)
Андрей Будогосский: видеозапись подтвердила обоснованность пенальти в матче "Оренбург" – "Арсенал" (1)
Вчера 22:24
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Олег Пашинин: отношение к Миранчуку со стороны тренерского штаба "Локомотива" не менялось (2)
Вчера 22:11
"Гамбург" с минимальным счетом обыграл "Герту"
"Гамбург" с минимальным счетом обыграл "Герту"
Вчера 21:47
Андрей Бутенко: Безбородов провел игру достойно (5)
Андрей Бутенко: Безбородов провел игру достойно (5)
Вчера 21:35
Валерий Рейнгольд: какие "Зенит" и ЦСКА топ-клубы, когда пешком по полю ходят? Вот сегодня был футбол! (47)
Валерий Рейнгольд: какие "Зенит" и ЦСКА топ-клубы, когда пешком по полю ходят? Вот сегодня был футбол! (47)
Вчера 21:30
21 летний Болельщик "Спартака" погиб в Краснодаре (31)
21 летний Болельщик "Спартака" погиб в Краснодаре (31)
Вчера 21:13
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Легким кивком головы (2)
Вчера 20:56
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"Терек" - "Уфа": уфимцы одержали первую победу в РФПЛ под руководством Сергея Семака (25)
Вчера 20:41
"Атлетико" дома разгромил "Валенсию"
"Атлетико" дома разгромил "Валенсию"
Роман Еременко выставил на продажу свой дом в Финляндии
Полузащитник ЦСКА Роман Еременко выставил на продажу дом в Вантаа, что в 19 км от Хельсинки.
Объект площадью 245 квадратных метров построен в 2008 году. Его цена – 998 тысяч евро, передает "Sports.ru" со ссылкой на финские СМИ.
В ноябре Еременко был дисквалифицирован на два года из-за обнаружения в его крови следы кокаина. Решение по апелляции УЕФА должен объявить сегодня.
Объект площадью 245 квадратных метров построен в 2008 году. Его цена – 998 тысяч евро, передает "Sports.ru" со ссылкой на финские СМИ.
В ноябре Еременко был дисквалифицирован на два года из-за обнаружения в его крови следы кокаина. Решение по апелляции УЕФА должен объявить сегодня.
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