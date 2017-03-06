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Роман Еременко выставил на продажу свой дом в Финляндии

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко выставил на продажу дом в Вантаа, что в 19 км от Хельсинки.

Объект площадью 245 квадратных метров построен в 2008 году. Его цена – 998 тысяч евро, передает "Sports.ru" со ссылкой на финские СМИ.

В ноябре Еременко был дисквалифицирован на два года из-за обнаружения в его крови следы кокаина. Решение по апелляции УЕФА должен объявить сегодня.
Теги: Еременко
Сегодня, 09:54
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12
(0)
№12 Написал: Академия (Сегодня, 10:47) #
  • 0
  •  (2)

на взятку видимо бабло нужно. ну это так вариант поугарать, а может и в точку попал
Регистрация: 20.06.2016
№11 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 10:46) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
Цитата: serega_user
странно что пропала куда то новость о том, что Безбородов - судейка спартачей..

Даже редакторы поняли, что брехня Червя в этот раз слишком дешевая даже для ишаков и неумытых - а то "спартаковский" судья, влепивший Спартаку левый пенальти и не поставивший абсолютно заслуженый сопернику - это слишком тупо даже для безмозглых ишаков. Не всех, как мы видим - даже в табуне ишаков встречаются те, кого даже в этом стаде зовут тупыми ослами

о как подгорело у тебя laughing бедняжечки, везде то вас засуживают, не дают выигрывать, уси-пуси, сходи поплачь в углу, я никому не расскажу..
Цитата: OgreGate
Даже редакторы поняли

меня не интересуют "поняли" от редакторов фк-спартак


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№10 Написал: Батька (Сегодня, 10:45) #
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online

Цитата: Кепончег УЕФА
Не, надо....
А, чо на кокс не хватае

надо занести что бы дисквалификацию сократили =)
Регистрация: 9.09.2016
№9 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:40) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
странно что пропала куда то новость о том, что Безбородов - судейка спартачей..

Даже редакторы поняли, что брехня Червя в этот раз слишком дешевая даже для ишаков и неумытых - а то "спартаковский" судья, влепивший Спартаку левый пенальти и не поставивший абсолютно заслуженый сопернику - это слишком тупо даже для безмозглых ишаков. Не всех, как мы видим - даже в табуне ишаков встречаются те, кого даже в этом стаде зовут тупыми ослами


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№8 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 10:37) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Веня Ерофеев
Ну вот причём здесь дом Ерёменко в Финляндии и русфутбол?

Как причем? Администрация сайта обеспокоена тем, чтоб как можно больше новостей было для срача. Видны же сразу ассоциации...зачем продал дом? Конечно же чтоб коксом закупиться...странно что пропала куда то новость о том, что по словам Червя, Безбородов - судейка спартачей.. smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:29) #
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  •  (4)
online

Нашли видимо кому можно занести, за уменьшение срока. Ждем радостную новость о реабилитации
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:27) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Покуй так то

Не, надо....
А, чо на кокс не хватае


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 10:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ну вот причём здесь дом Ерёменко в Финляндии и русфутбол?


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:11) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну продает, может у него их несколько, вон Горбачев тоже продает свой "домик" в Альпах Германии за несколько лимонов Евро, беднеют человеки, надо же на что-то жить.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: Батька (Сегодня, 10:08) #
  • -3
  •  (7)
online

ну почти на миллион можно еще пару лет нюхать ) не париться laughing
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:07) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это ж сколько кокоса можно купить! А жить в подвале на песчанке


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 10:01) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
нарик ска.....
Регистрация: 21.10.2013
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