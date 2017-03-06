Федор Смолов: все, что меня не убивает, делает сильнее

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, получивший травму задней поверхности бедра в матче со "Спартаком" (2:2) подчеркнул, что эта травма сделает его сильнее."С ближайшим", – прокомментировал Смолов фотографию в Инстаграме, добавив хэштег: "Все, что меня не убивает, делает сильнее".