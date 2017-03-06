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Федор Смолов: все, что меня не убивает, делает сильнее

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, получивший травму задней поверхности бедра в матче со "Спартаком" (2:2) подчеркнул, что эта травма сделает его сильнее.

"С ближайшим", – прокомментировал Смолов фотографию в Инстаграме, добавив хэштег: "Все, что меня не убивает, делает сильнее".

Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 11:06) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Давай Федор, выздоравливай...
Регистрация: 21.11.2016
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