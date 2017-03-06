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Джейкоб Гардинер-Смит: Головин - российская версия Деле Алли, а лучший игрок - Дзюба

19-летний английский полузащитник "Зенита" Джейкоб Гардинер-Смит высказал мнение о российских футболистах.

"У вас есть много хороших клубов, которые играют в Европе. Много талантливых игроков, как Александр Головин из ЦСКА. Он российская версия Деле Алли. Не могу сказать, заиграл бы он в АПЛ, но Головин чертовски талантливый парень.

Кого бы назвал лучшим российским футболистом? Артёма Дзюбу, он капитан "Зенита". Дзюба выступал на чемпионате Европы, он очень крутой футболист", - цитирует Гардинер-Смита "Чемпионат".
Теги: Головин Дзюба Зенит
Сегодня, 11:20
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20
(11)
№20 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 14:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
два дня назад видели все этот супер матч)))
и этих супер звезд

Я смотрю свиней очень возбудила первая игра после перерыва с соперником,который не сидит в обороне. Прям дроч@т второй день с обоих рук.
А как игра с Андерлехтом в Питере?
Посмотрим на вас,когда будите играть с хорошей командой у которой хорошая защита, которая меньше всех в чемпе пропустила, и, которая весь матч у своих ворот просидит ;)
Регистрация: 28.01.2016
№19 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Российскую версию даже в Чемпионшип не возьмут. Даже даром. Как бы не было это печально!
Регистрация: 8.08.2016
№18 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 14:00) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Это же надо так Деле Али не любить
Регистрация: 30.11.2015
№17 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 13:40) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
два дня назад видели все этот супер матч)))
и этих супер звезд


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№16 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 12:46) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
талант - это игрок выдающийся, у нас же хорошо играющего футболиста молодого сразу же записывают в звезды, из которых потом ничего не вырастает.
Регистрация: 10.09.2012
№15 Написал: anonymous (Сегодня, 12:45) #
  • +1
  •  (9)

странный малый... В 2013 году Джейкоб приезжал на стажировку в академию московского «Спартака», где успел принять участие в нескольких матчах. Затем он в течение нескольких месяцев тренировался в ДЮСШ ЦСКА.
Регистрация: 8.01.2017
№14 Написал: OgreGate (Сегодня, 12:43) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Толстых московских бабушек.

Хорошо их в Москве кормят. Это в Питере они вечно крыс жрут. Больше нечего, нахалка. На Халка все ушло, на Халка


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№13 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 12:39) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Этот футболист "Зенита",по прессе сын какого то известного политика Англии

на заработки в газпром приехал joy


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Регистрация: 9.01.2009
№12 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:30) #
  • +2
  •  (12)
online

понятно, что спартаковский воспитанник- это лучшее, что есть в питере smile
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 12:20) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба это борьба,умение выбрать позицию и огромное желание играть....В пятерку лучших входит наверняка-а вообще тут вкусовщина-кому то и вратари нравятся...
Регистрация: 15.03.2009
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:18) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Kolpino2
Kolpino2 С

как сам-то, как дела? blush
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:18) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Kytarba,
И Чем Дзюба крут? То что Головин талант,соглашусь.болельщик Спартак !


не охота писать сто раз сказанное мной,когда будет охота скажу blush а,в двух словах он очень рисковал своей карьерой уходя из "Спартака" ,ушел с команды,где его все таки уговаривали остаться а,в "Зените мог не заиграть,как Бухаров,напр.ну если у Бухарова есть Бердиев и он опять на плаву,то Дзюба не заиграв в "Зените" мог остаться как говорится у разбитого корыта.Ему многие очень многие предсказывали лавку в "Зените" в том числе и я..а,он за два года стал и лидером команды,авторитетом в хорошем смысле этого слова среди игроков команды и с уважением ему относится и тренерский состав клуба.Не говоря о том что стал и лучшим в команде бомбардиром в лиге чемпионов в первый раз играя в этом турнире..а,то что это не его заслуга и не его мастерство, это для так наз.болельшиков типа тебя,не имея виду оскорблять тебя или кого либо другого..ну да это называется в двух словах blush
Регистрация: 17.03.2008
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:14) #
  • +2
  •  (6)

Кого бы назвал лучшим российским футболистом? Артёма Дзюбу, он капитан "Зенита". Дзюба выступал на чемпионате Европы, он очень крутой футболист", - цитирует Гардинер-Смита "Чемпионат".

Представляю, как Дзюба со своим папой радуются, прочитав эту неприкрытую лесть 19-летнего салаги, который хочет выступать в основе Зенита! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:14) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: 4 звезды
подчищает карманы бабушек

Толстых московских бабушек.
Регистрация: 12.11.2007
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:53) #
  • +2
  •  (18)

Kytarba,
И Чем Дзюба крут? То что Головин талант,соглашусь.болельщик Спартак !
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 11:53) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Много талантливых игроков, как Александр Головин из ЦСКА. Он российская версия Деле Алли

Ох, если бы он был как Деле Алли, который за 26 игр забил 13 голов и 5 передач.
Регистрация: 10.09.2012
№4 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 11:48) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Химки»
Этот футболист "Зенита",по прессе сын какого то известного политика Англии,впрочем причем это, успехов ему в "Зените"..но я не об этом,меня его "авторитетное мнение не интересует..а,от себя скажу Дзюба действительно крут,а,Головин действительно большой талант...
Регистрация: 17.03.2008
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:30) #
  • +3
  •  (13)
online

Цитата: gall77
Что он делает в Питере?

подчищает карманы бабушек
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:26) #
  • +1
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Они их там по признаку тупоголовости подбирают, или они уже на месте тупеют?


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 11:24) #
  • +2
  •  (8)

19 лет, англичанин. Что он делает в Питере?


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
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