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Джейкоб Гардинер-Смит: Головин - российская версия Деле Алли, а лучший игрок - Дзюба
19-летний английский полузащитник "Зенита" Джейкоб Гардинер-Смит высказал мнение о российских футболистах.
"У вас есть много хороших клубов, которые играют в Европе. Много талантливых игроков, как Александр Головин из ЦСКА. Он российская версия Деле Алли. Не могу сказать, заиграл бы он в АПЛ, но Головин чертовски талантливый парень.
Кого бы назвал лучшим российским футболистом? Артёма Дзюбу, он капитан "Зенита". Дзюба выступал на чемпионате Европы, он очень крутой футболист", - цитирует Гардинер-Смита "Чемпионат".
"У вас есть много хороших клубов, которые играют в Европе. Много талантливых игроков, как Александр Головин из ЦСКА. Он российская версия Деле Алли. Не могу сказать, заиграл бы он в АПЛ, но Головин чертовски талантливый парень.
Кого бы назвал лучшим российским футболистом? Артёма Дзюбу, он капитан "Зенита". Дзюба выступал на чемпионате Европы, он очень крутой футболист", - цитирует Гардинер-Смита "Чемпионат".
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