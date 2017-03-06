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Хавьер Грасия: "Спартак" в этом сезоне – сильный кандидат в чемпионы
Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия высказал мнение о игре "Спартака", который лидирует в премьер-лиге.
– Вы можете представить, что "Барселона" 13 лет не может выиграть никакой титул: ни чемпионат, ни кубок?
– Это совершенно невозможно.
– Так вот сопоставимая по титулованности на внутренней арене команда "Спартак" доказывает, что нет ничего невозможного. Станет ли "Спартак" чемпионом после 13 лет без каких-либо титулов?
– Не знал (смеется). "Спартак" очень хорошо провел первую часть сезона. Да, они делали это много раз в предыдущие сезоны. Но во второй части они оказывались неспособны поддержать форму. Но думаю, что "Спартак" в этом сезоне – сильный кандидат в чемпионы, – цитирует Грасию "Реальное время".
– Вы можете представить, что "Барселона" 13 лет не может выиграть никакой титул: ни чемпионат, ни кубок?
– Это совершенно невозможно.
– Так вот сопоставимая по титулованности на внутренней арене команда "Спартак" доказывает, что нет ничего невозможного. Станет ли "Спартак" чемпионом после 13 лет без каких-либо титулов?
– Не знал (смеется). "Спартак" очень хорошо провел первую часть сезона. Да, они делали это много раз в предыдущие сезоны. Но во второй части они оказывались неспособны поддержать форму. Но думаю, что "Спартак" в этом сезоне – сильный кандидат в чемпионы, – цитирует Грасию "Реальное время".
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