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Хавьер Грасия: "Спартак" в этом сезоне – сильный кандидат в чемпионы

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия высказал мнение о игре "Спартака", который лидирует в премьер-лиге.

– Вы можете представить, что "Барселона" 13 лет не может выиграть никакой титул: ни чемпионат, ни кубок?

– Это совершенно невозможно.

– Так вот сопоставимая по титулованности на внутренней арене команда "Спартак" доказывает, что нет ничего невозможного. Станет ли "Спартак" чемпионом после 13 лет без каких-либо титулов?

– Не знал (смеется). "Спартак" очень хорошо провел первую часть сезона. Да, они делали это много раз в предыдущие сезоны. Но во второй части они оказывались неспособны поддержать форму. Но думаю, что "Спартак" в этом сезоне – сильный кандидат в чемпионы, – цитирует Грасию "Реальное время".
Теги: Грасия Спартак
Сегодня, 11:46
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 13:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
ваша задача,господа тренеры-не допустить этого чемпионства!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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