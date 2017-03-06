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Кака получил травму в первом матче сезона MLS

Бразильский форвард "Орландо Сити" Кака получил травму в стартовом матче регулярного чемпионата MLS с "Нью-Йорк Сити" (1:0).

Повреждение было получено уже на восьмой минуте встречи - обладателю "Золотого мяча – 2007" сразу потребовалась замена. Точный диагноз и сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.

Газета.ru
Теги: Кака
Сегодня, 12:50
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№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 13:26) #
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online

вот вопрос:
там играют так или они растренированными выходят???
Регистрация: 27.01.2017
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