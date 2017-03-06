Кака получил травму в первом матче сезона MLS

Бразильский форвард "Орландо Сити" Кака получил травму в стартовом матче регулярного чемпионата MLS с "Нью-Йорк Сити" (1:0).Повреждение было получено уже на восьмой минуте встречи - обладателю "Золотого мяча – 2007" сразу потребовалась замена. Точный диагноз и сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.