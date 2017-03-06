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Хави Грасия: российские игроки "Рубина" растут, как и их тренер

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия ответил на вопрос, кто из россиян в его команде удивил его с хорошей и плохой стороны.

"Удивляешься, когда ты ничего не ждешь и все случается вопреки. Я же всегда ожидал от моих игроков роста, что и происходит у нас. Меня удивило постоянство, желание развиваться у россиян в "Рубине". Но я бы не смог персонализировать это в одном или двух игроках. Они эволюционировали вместе с командой. Имею в виду результаты, игру.

Говоря о Набиуллине: прогресс Эльмира взаимосвязан с ростом Бурлака, других игроков, которые играют меньше, как Устинов. Я думаю, что мы все становимся лучше. Как и тренер, - цитирует Грасию "Реальное Время".
Теги: Грасия Рубин
Сегодня, 12:59
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