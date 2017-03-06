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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Виталий Мешков рассудит "Локомотив" и "Краснодар", "Спартак" и "Анжи" - Александр Егоров

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура Чемпионата России.

10 марта (пятница)

«Арсенал» – «Урал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

11 марта (суббота)

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

ЦСКА – «Томь»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

12 марта (воскресенье)

«Спартак» – «Анжи»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Амкар» – «Зенит»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Ростов» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

13 марта (понедельник)

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

РФС
Сегодня, 13:22
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23
(2)
№23 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:10) #
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Цитата: Sergeevich
Ничьи Спартака нам мало, теперь надо чтобы вы проиграли.

Анжи сейчас избрал такой "вектор", что за Газмясом в женскую лигу улетит в скорости.
Регистрация: 12.11.2007
№22 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:08) #
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online

с анжи навряд ли судьи будут в бочку лезть, там всё понятно, а вот к локе будут готовиться не на шутку, там без пенделя нашим не обойтись
Регистрация: 7.12.2016
№21 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 14:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Безбородову дали отдохнуть, еще пригодится.
Регистрация: 4.10.2009
№20 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:02) #
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online

2 пенделя с анжи явно выдержим, ну третий не должны дать

Цитата: Sergeevich
Забавно что в сезоне 13/14 больше всех пенальти пробил Амкар - 8 шт.

забавно для глорья, а для опытных понятно, что прикрытие для газа быть должно
Регистрация: 7.12.2016
№19 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:53) #
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online

Болельщиков мучают вопросы:
будет ли помогать Спартаку Егоров?
не станет ли матч Аммиака с Зенитом днем Турбина?

В целом хочется честно и объективного судейства без результативных ошибок!


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№18 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Анекдот.
Зенит долго не выигрывал.
В Зените придумали новую традицию - чтоб зенит выиграл, перед матчем Дзюба должен поцеловать лысого.
В результате- Зенит попрежнему играет так себе, а Дзюба приобрёл новую привычку.

Ну так не того "лысого", видать целует. Хотя что еще от голубого ожидать

Цитата: syamtomov
А сами-то ВЫИГРЫВАТЬ не пробовали?

Такое предложение бомжам - просто даже несмешно. Конечно же не пробовали!


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№17 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 13:50) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Но некоторые продолжают искать связь между предвзятым судейством и числом пенальти

а что ее искать? она прямо пропорциональна
я вижу, какое пенальти нам ставят в Самаре, какое вчера
а насколько очевидные не ставят нашим соперникам? пффф

ну где такое видано,чтобы идущая весь сезон на первом месте команда с возможно самым сильным нападением ни разу не заработала нарушение правил соперником в его штрафной?
анекдот))
Регистрация: 24.11.2008
№16 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 13:48) #
  • +2
  •  (4)
online

интересно, дадут ли Спартаку пробить пенальти до конца чемпионата? у нас, например, в прошлом туре голову Мельголрехо разбили и нет пенальти
Регистрация: 15.02.2017
№15 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 13:47) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: oukb8071988
будет уже 0-7 по пенальти

Забавно что в сезоне 13/14 больше всех пенальти пробил Амкар - 8 шт.
Но некоторые продолжают искать связь между предвзятым судейством и числом пенальти, не глядя на то какие это пинки.

Цитата: syamtomov
А сами-то ВЫИГРЫВАТЬ не пробовали?

Отличная идея!
Регистрация: 26.09.2015
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:43) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
Ну если Зенит не выиграет........, виновник уже определён.....((


Анекдот.
Зенит долго не выигрывал.
В Зените придумали новую традицию - чтоб зенит выиграл, перед матчем Дзюба должен поцеловать лысого.
В результате- Зенит попрежнему играет так себе, а Дзюба приобрёл новую привычку.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:43) #
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Цитата: Пивовед
Цитата: syamtomov
«Амкар» – «Зенит»: судья – Евгений Турбин (Москва)
Чем "знаменит" сей рефери кроме того, что он из Москвы?
Кто-нибудь знает?

А все просто...
"Наошибается" в пользу зени " случайно" , спишут на неопытность, отправяь пердив судить..
А результат останется в таблице и на табло.


Если будет на поле "неопытным", как в своё время Иванов на матче Зенит-Спартак, то тогда ему нужно будет после матча в срочном порядке уезжать из Москвы.
Даже не в Питер - и ТАМ достанут, а в какой-нибудь Конотоп хохляцкий и там назвать себя "жертвой режима". laughing

Цитата: Sergeevich
Ничьи Спартака нам мало, теперь надо чтобы вы проиграли.

А сами-то ВЫИГРЫВАТЬ не пробовали? flushed laughing
Что, тяжело?
То-то.
Регистрация: 6.08.2008
№12 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 13:40) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
Да нет, обычная запитерастия, мы даже не удивляемся, снова будет левый пенальти, как в этом туре

будет уже 0-7 по пенальти
этот рекорд растет, как рекорд Игоря

пенки куярят и куярят в наши ворота)) блин, помню, когда Зобнина как косой срубили с Уфой перед пустыми воротами - не пенальти)))вчерашняя шляпа - пенальти))))
Регистрация: 24.11.2008
№11 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 13:38) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: OgreGate
Цитата: ivasi
это заговор

Да нет, обычная запитерастия, мы даже не удивляемся, снова будет левый пенальти, как в этом туре

Будет два. Ничьи Спартака нам мало, теперь надо чтобы вы проиграли.
Регистрация: 26.09.2015
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
«Амкар» – «Зенит»: судья – Евгений Турбин (Москва)

Чем "знаменит" сей рефери кроме того, что он из Москвы?
Кто-нибудь знает?

А все просто...
"Наошибается" в пользу зени " случайно" , спишут на неопытность, отправяь пердив судить..
А результат останется в таблице и на табло.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: vlees (Сегодня, 13:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Турбин братишка надеюсь убьешь питерский колхоз
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:37) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ivasi
это заговор

Да нет, обычная запитерастия, мы даже не удивляемся, снова будет левый пенальти, как в этом туре


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№7 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 13:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА – «Томь»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

blush
Регистрация: 24.11.2008
№6 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 13:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Савелий
Ну если Зенит не выиграет........, виновник уже определён.....((

Ну ясное дело, московский судья smirk
Регистрация: 26.09.2015
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Локомотам самых заслуженных дали - и Мешок и Иванов в одном флаконе


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:35) #
  • -1
  •  (1)

«Амкар» – «Зенит»: судья – Евгений Турбин (Москва)

Чем "знаменит" сей рефери кроме того, что он из Москвы?
Кто-нибудь знает?
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Sergeevich
Ну сейчас хрюшки начнут обсуждать предстоящее судейство Егорова blush

это заговор
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:34) #
  • -1
  •  (3)
online

Ну если Зенит не выиграет........, виновник уже определён.....((
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 13:34) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«МЮ»
Ну сейчас хрюшки начнут обсуждать предстоящее судейство Егорова blush
Регистрация: 26.09.2015
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