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Виталий Мешков рассудит "Локомотив" и "Краснодар", "Спартак" и "Анжи" - Александр Егоров
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура Чемпионата России.
10 марта (пятница)
«Арсенал» – «Урал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
11 марта (суббота)
«Рубин» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
ЦСКА – «Томь»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
12 марта (воскресенье)
«Спартак» – «Анжи»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Амкар» – «Зенит»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Ростов» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
13 марта (понедельник)
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
РФС
10 марта (пятница)
«Арсенал» – «Урал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
11 марта (суббота)
«Рубин» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
ЦСКА – «Томь»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
12 марта (воскресенье)
«Спартак» – «Анжи»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Амкар» – «Зенит»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Ростов» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
13 марта (понедельник)
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
РФС
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