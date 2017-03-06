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Валерий Карпин анонсировал новую программу "Тотальный разбор"

Главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин рассказал о новой программе "Тотальный разбор" с Валерием Карпиным, которая выйдет в эфир сегодня в 21:25.

"Название программы говорит само за себя. Тотальный разбор подразумевает под собой то, что в студии мы будем разбирать всё: матчи, голы, ошибки арбитров и игроков.

Акцент на судейских ошибках делать не стоит, этот вопрос будет проходить фоном. Программа "Тотальный разбор" не заменит программу "Свисток". Передача будет выходить после тура каждый понедельник", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Теги: Карпин
Сегодня, 13:56
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№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
ЦСКА-Зенит - это было нечто - всевозможная галиматья

Какая игра, такой и комментарий laughing Играли два говна, комментировали два говна


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:01) #
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online

До кучи ещё и работу комментаторов надо разобрать.... ЦСКА-Зенит - это было нечто - всевозможная галиматья - гнать таких из профессии....
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:59) #
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Посмотрим, что у тебя получится. smirk
Хочу верить, что передача будет весьма интересной.
Только для вящего удовольствия любителей футбола, обязательно приглашай в студию Червиченко, Бубнова и МуДЬко: если не получу удовольствия от разбора, то хотя бы посмеюсь. smile
Регистрация: 6.08.2008
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