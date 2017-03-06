Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Леонид Федун: у Карреры контракт еще долго, так что не переживайте

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с главным тренером Массимо Каррерой с увеличением зарплаты специалисту.

– Как прокомментируете сообщение о возможном продлении контракта с Каррерой?

– Не комментирую. Но у него контракт еще долго, так что не переживайте, – цитирует Федуна "СЭ".

Летом прошлого года Каррера заключил со "Спартаком" контракт, рассчитанный на два сезона.
Теги: Федун Каррера Спартак
Сегодня, 13:59
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы так же слышали от Вас про икру, чистый чек, а потом услышали про сбитого лётчика..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.