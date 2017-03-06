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Валерий Масалитин: "Ростов" и "Краснодар" могут преподнести сюрприз в Лиги Европы
Экс-нападающий ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин считает, что российские клубы могут пройти в следующий раунд Лиги Европы.
"Я думаю, "Ростов" может преподнести сюрпризы в игре с английским грандом. Да и "Краснодар" тоже.
Правда, сейчас у "быков" есть определенные кадровые проблемы. Команда Игоря Шалимова форсировала подготовку в связи с ранним дебютом в Лиге Европы. В отличие от наставника "Ростова" Курбана Бердыева, у тренера "Краснодара" нет опыта весенних выступлений в еврокубках, поэтому, возможно, эти травмы и повыскакивали.
Хочется пожелать большой удачи нашим командам. В любом случае 1/8 финала говорит о том, что клуб в этом сезоне в грязь лицом не упали. И если они проиграют, то ничего страшного. Все равно перед ними хочется снять шляпу. Особенно перед "Ростовом". Желто-синие выдали потрясающий сезон в Европе.
И если сейчас они пройдут "Манчестер Юнайтед", этому уже никто не удивится. Команда Курбана Бердыева уже приучила болельщиков, что они может играть на равных с грандами мирового футбола", - цитирует Масалитина "Газета.ru".
"Я думаю, "Ростов" может преподнести сюрпризы в игре с английским грандом. Да и "Краснодар" тоже.
Правда, сейчас у "быков" есть определенные кадровые проблемы. Команда Игоря Шалимова форсировала подготовку в связи с ранним дебютом в Лиге Европы. В отличие от наставника "Ростова" Курбана Бердыева, у тренера "Краснодара" нет опыта весенних выступлений в еврокубках, поэтому, возможно, эти травмы и повыскакивали.
Хочется пожелать большой удачи нашим командам. В любом случае 1/8 финала говорит о том, что клуб в этом сезоне в грязь лицом не упали. И если они проиграют, то ничего страшного. Все равно перед ними хочется снять шляпу. Особенно перед "Ростовом". Желто-синие выдали потрясающий сезон в Европе.
И если сейчас они пройдут "Манчестер Юнайтед", этому уже никто не удивится. Команда Курбана Бердыева уже приучила болельщиков, что они может играть на равных с грандами мирового футбола", - цитирует Масалитина "Газета.ru".
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