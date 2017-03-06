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Валерий Масалитин: "Ростов" и "Краснодар" могут преподнести сюрприз в Лиги Европы

Экс-нападающий ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин считает, что российские клубы могут пройти в следующий раунд Лиги Европы.

"Я думаю, "Ростов" может преподнести сюрпризы в игре с английским грандом. Да и "Краснодар" тоже.

Правда, сейчас у "быков" есть определенные кадровые проблемы. Команда Игоря Шалимова форсировала подготовку в связи с ранним дебютом в Лиге Европы. В отличие от наставника "Ростова" Курбана Бердыева, у тренера "Краснодара" нет опыта весенних выступлений в еврокубках, поэтому, возможно, эти травмы и повыскакивали.

Хочется пожелать большой удачи нашим командам. В любом случае 1/8 финала говорит о том, что клуб в этом сезоне в грязь лицом не упали. И если они проиграют, то ничего страшного. Все равно перед ними хочется снять шляпу. Особенно перед "Ростовом". Желто-синие выдали потрясающий сезон в Европе.

И если сейчас они пройдут "Манчестер Юнайтед", этому уже никто не удивится. Команда Курбана Бердыева уже приучила болельщиков, что они может играть на равных с грандами мирового футбола", - цитирует Масалитина "Газета.ru".
Теги: Масалитин Ростов Краснодар
Сегодня, 15:46
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№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:59) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Могут. Мы только ЗА!!!


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
Побед обеим командам !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
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