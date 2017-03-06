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Председатель суда: драки между футбольными фанатами имеют слабое отношение к спорту
Председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов заявил, что драки между футбольными фанатами имеют слабое отношение к спорту и не могут быть его видами.
"Претворение подобной инициативы в жизнь крайне сомнительно. Драки между футбольными фанатами имеют слабое отношение к спорту и не могут быть его видами. Во многих странах идет борьба с подобными проявлениями фанатской активности.
Даже в Великобритании, в которой очень старая традиция соревнований между фанатами футбольных клубов, вокруг чего выстроена целая культура, очень жестко наказывают за драки их участников.
Регламентация фанатских драк вызвана желанием перевести их в правовое поле, однако на деле это может привести к тому, что они будут происходить намного чаще, причем вовсе не в регламентированном виде", - цитирует Сухова "Газета.ru".
"Претворение подобной инициативы в жизнь крайне сомнительно. Драки между футбольными фанатами имеют слабое отношение к спорту и не могут быть его видами. Во многих странах идет борьба с подобными проявлениями фанатской активности.
Даже в Великобритании, в которой очень старая традиция соревнований между фанатами футбольных клубов, вокруг чего выстроена целая культура, очень жестко наказывают за драки их участников.
Регламентация фанатских драк вызвана желанием перевести их в правовое поле, однако на деле это может привести к тому, что они будут происходить намного чаще, причем вовсе не в регламентированном виде", - цитирует Сухова "Газета.ru".
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