Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Председатель суда: драки между футбольными фанатами имеют слабое отношение к спорту

Председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов заявил, что драки между футбольными фанатами имеют слабое отношение к спорту и не могут быть его видами.

"Претворение подобной инициативы в жизнь крайне сомнительно. Драки между футбольными фанатами имеют слабое отношение к спорту и не могут быть его видами. Во многих странах идет борьба с подобными проявлениями фанатской активности.

Даже в Великобритании, в которой очень старая традиция соревнований между фанатами футбольных клубов, вокруг чего выстроена целая культура, очень жестко наказывают за драки их участников.

Регламентация фанатских драк вызвана желанием перевести их в правовое поле, однако на деле это может привести к тому, что они будут происходить намного чаще, причем вовсе не в регламентированном виде", - цитирует Сухова "Газета.ru".
Сегодня, 15:53
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 17:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это ж депyтаны! ой! депyтyтки... ээээ... ну, ясно, короче! Это только они - плоть от плоти...
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: perekos Самара (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (0)

оно ВООБЩЕ не имеет отношения к спорту-но когда ОНО на стадионе ЕГО /быдло/ проще контролировать, чем разыскивать и задерживать ЭТО /быдло/ чем в подворотнях. поэтому с НИМ /быдлом/ когда ОНО тут под боком, ОНИ /быдло-полицаи/ рожа кирпиче и не тронем ЕГО мы! /быдло/
урод урода да не изуродует
Регистрация: 10.08.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.