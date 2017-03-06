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Роман Еременко обжалует решение УЕФА в Спортивном арбитражный суде
Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА о его двухлетней дисквалификации. Об этом сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.
"Обосновывая свою позицию, мы основывались на достаточно новой и необычной практике Спортивного арбитражного суда. Однако в УЕФА это или не восприняли, или же просто решили переложить все на суд в Лозанне.
Мы изначально рассматривали вариант, что если нас решение УЕФА не устроит, мы пойдем в КАС. Так что оспаривать решение УЕФА в Лозанне мы будем обязательно", - цитирует Прокопца ТАСС.
"Обосновывая свою позицию, мы основывались на достаточно новой и необычной практике Спортивного арбитражного суда. Однако в УЕФА это или не восприняли, или же просто решили переложить все на суд в Лозанне.
Мы изначально рассматривали вариант, что если нас решение УЕФА не устроит, мы пойдем в КАС. Так что оспаривать решение УЕФА в Лозанне мы будем обязательно", - цитирует Прокопца ТАСС.
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