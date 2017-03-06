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Роман Еременко обжалует решение УЕФА в Спортивном арбитражный суде

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА о его двухлетней дисквалификации. Об этом сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.

"Обосновывая свою позицию, мы основывались на достаточно новой и необычной практике Спортивного арбитражного суда. Однако в УЕФА это или не восприняли, или же просто решили переложить все на суд в Лозанне.

Мы изначально рассматривали вариант, что если нас решение УЕФА не устроит, мы пойдем в КАС. Так что оспаривать решение УЕФА в Лозанне мы будем обязательно", - цитирует Прокопца ТАСС.
Теги: Еременко
Сегодня, 15:57
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(2)
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 17:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Dragon
сто процентный осёл

А зачем тогда драконом назвался?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:04) #
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online

Серьезно думают, что это поможет? Или просто деньги качают из наркомана
Регистрация: 23.09.2008
№2 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тэкс.. дом в Финляндии уже продает. что еще надо продать, чтоб бестолковые судебные издержки оплатить?? smirk


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№1 Написал: Dragon (Сегодня, 16:10) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
сто процентный осёл
Регистрация: 28.02.2017
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