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Массимилиано Аллегри: я не собираюсь возглавлять "Арсенал"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что не собирается покидать туринцев ради работы в лондонском "Арсенале".

"Я не собираюсь возглавлять "Арсенал". Даже если бы и собирался, то руководство "Ювентуса" первым бы узнало об этом. У меня действующий контракт с командой, и я не могу в одиночку решать своё будущее", - цитирует Аллегри Goal.com.
Теги: Аллегри Ювентус
Сегодня, 16:16
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