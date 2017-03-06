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Массимилиано Аллегри: я не собираюсь возглавлять "Арсенал"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что не собирается покидать туринцев ради работы в лондонском "Арсенале".
"Я не собираюсь возглавлять "Арсенал". Даже если бы и собирался, то руководство "Ювентуса" первым бы узнало об этом. У меня действующий контракт с командой, и я не могу в одиночку решать своё будущее", - цитирует Аллегри Goal.com.
"Я не собираюсь возглавлять "Арсенал". Даже если бы и собирался, то руководство "Ювентуса" первым бы узнало об этом. У меня действующий контракт с командой, и я не могу в одиночку решать своё будущее", - цитирует Аллегри Goal.com.
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