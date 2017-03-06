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СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
Капитану "Атлетико" Габи потребуется операция из-за перелома двух пальцев руки
Полузащитник "Атлетико" Габи может пропустить некоторое время из-за бытовой травмы.
Football Espana пишет, что 33-летний футболист сломал два пальца на правой руке, но подробности данного инцидента неизвестны.
Football Espana пишет, что 33-летний футболист сломал два пальца на правой руке, но подробности данного инцидента неизвестны.
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