Капитану "Атлетико" Габи потребуется операция из-за перелома двух пальцев руки

Полузащитник "Атлетико" Габи может пропустить некоторое время из-за бытовой травмы.



Football Espana пишет, что 33-летний футболист сломал два пальца на правой руке, но подробности данного инцидента неизвестны.