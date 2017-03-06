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Капитану "Атлетико" Габи потребуется операция из-за перелома двух пальцев руки

Полузащитник "Атлетико" Габи может пропустить некоторое время из-за бытовой травмы.

Football Espana пишет, что 33-летний футболист сломал два пальца на правой руке, но подробности данного инцидента неизвестны.
Теги: Атлетико Габи
Сегодня, 16:23
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