Арсен Венгер: конфликт с Санчесом? Журналистам же нужно чем-то заполнять свои газеты

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг информацию о том, что у него произошёл конфликт с форвардом команды Алексисом Санчесом.



"Это всё выдумки. Я понимаю, что вам нужно чем-то заполнять страницы своих газет, но у нас нормальные рабочие отношения с Алексисом", - цитирует тренера BBC.