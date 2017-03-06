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Арсен Венгер: конфликт с Санчесом? Журналистам же нужно чем-то заполнять свои газеты

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг информацию о том, что у него произошёл конфликт с форвардом команды Алексисом Санчесом.

"Это всё выдумки. Я понимаю, что вам нужно чем-то заполнять страницы своих газет, но у нас нормальные рабочие отношения с Алексисом", - цитирует тренера BBC.
Теги: Венгер Санчес
Сегодня, 16:28
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