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СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
Арсен Венгер: конфликт с Санчесом? Журналистам же нужно чем-то заполнять свои газеты
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг информацию о том, что у него произошёл конфликт с форвардом команды Алексисом Санчесом.
"Это всё выдумки. Я понимаю, что вам нужно чем-то заполнять страницы своих газет, но у нас нормальные рабочие отношения с Алексисом", - цитирует тренера BBC.
"Это всё выдумки. Я понимаю, что вам нужно чем-то заполнять страницы своих газет, но у нас нормальные рабочие отношения с Алексисом", - цитирует тренера BBC.
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