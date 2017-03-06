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Хуан Мата: матч против "Ростова" проверит силу "МЮ" во всех смыслах
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".
"Гостевой матч Лиги Европы против "Ростова" проверит силу команды во всех смыслах, ведь нам ещё предстоит длинная дорога. Российская команда особенно сильна дома. В этом сезоне "Ростов" на своем поле победил "Баварию" и "Аякс". А это о многом говорит", - цитирует Мату официальный сайт "красных дьяволов".
"Гостевой матч Лиги Европы против "Ростова" проверит силу команды во всех смыслах, ведь нам ещё предстоит длинная дорога. Российская команда особенно сильна дома. В этом сезоне "Ростов" на своем поле победил "Баварию" и "Аякс". А это о многом говорит", - цитирует Мату официальный сайт "красных дьяволов".
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