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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Хуан Мата: матч против "Ростова" проверит силу "МЮ" во всех смыслах

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".

"Гостевой матч Лиги Европы против "Ростова" проверит силу команды во всех смыслах, ведь нам ещё предстоит длинная дорога. Российская команда особенно сильна дома. В этом сезоне "Ростов" на своем поле победил "Баварию" и "Аякс". А это о многом говорит", - цитирует Мату официальный сайт "красных дьяволов".
Теги: Мата Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:32
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№5 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Побаиваются, а значит уважают!
И играть будут, точно не спустя рукава...а жаль...так бы приехали на расслабоне...и взял бы их Ростов тепленькими.


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№4 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 19:17) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: tuner
А про какую длинную дорогу он говорит ?

Сраных часа 4 в самолёте . При чём не на кукурузнике ! А если бы вам с Лучом - Энергией играть пришлось ? laughing
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 19:00) #
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Цитата: tuner
А про какую длинную дорогу он говорит ?


У них с географией вообще беда.. Для них путешествие в Россию - это минимум в Сибирь...
Регистрация: 21.09.2015
№2 Написал: tuner (Сегодня, 18:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
А про какую длинную дорогу он говорит ?
Регистрация: 29.08.2015
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 18:42) #
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В этом сезоне "Ростов" на своем поле победил "Баварию" и "Аякс". А это о многом говорит" (с)

Кто бы мог подумать год назад, что Мата будет такое говорить о Ростове.

Гордость за Команду! Спасибо Тренер!
Регистрация: 21.09.2015
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