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"Манчестер Юнайтед" опасается нападения российских фанатов на болельщиков команды

"Манчестер Юнайтед" сделал рассылку письма болельщикам команды, которые собираются посетить гостевую игру против "Ростова", информирует Daily Mail.

Сообщается, что в письме представители "красных дьяволов" советуют болельщикам "не привлекать внимания клубной атрибутикой во время прогулки по городу или подхода к стадиону, а также передвигаться по Ростову-на-Дону не в одиночку". "Манчестер Юнайтед" опасается нападения российских фанатов на болельщиков команды и напоминает в письме о поведении болельщиков из России во время Евро-2016.
Теги: Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 18:38
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(3)
№4 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Diesel161
Вот они обломаются, когда их никто не тронет.) Спровоцировали наших болел на Евро, получилось мы уроды, а они все в белом. Англосаксы там уже выхватили, теперь они нахер никому не нужны.

Их это еще больше напугать может! будут всю оставшуюся жизнь думать: в чем подвох??? joy


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
МЮ может не " опасаться " ! smirk После Франции болелы англии сами ссут ! smile Главное чтобы вели себя адекватно .
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Как же их там всех запугали, трындец!..у страха глаза велики..)))


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№1 Написал: Diesel161 Ростов на Дону (Сегодня, 18:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Вот они обломаются, когда их никто не тронет.) Спровоцировали наших болел на Евро, получилось мы уроды, а они все в белом. Англосаксы там уже выхватили, теперь они нахер никому не нужны.
Регистрация: 10.04.2011
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