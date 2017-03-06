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"Манчестер Юнайтед" опасается нападения российских фанатов на болельщиков команды
"Манчестер Юнайтед" сделал рассылку письма болельщикам команды, которые собираются посетить гостевую игру против "Ростова", информирует Daily Mail.
Сообщается, что в письме представители "красных дьяволов" советуют болельщикам "не привлекать внимания клубной атрибутикой во время прогулки по городу или подхода к стадиону, а также передвигаться по Ростову-на-Дону не в одиночку". "Манчестер Юнайтед" опасается нападения российских фанатов на болельщиков команды и напоминает в письме о поведении болельщиков из России во время Евро-2016.
Сообщается, что в письме представители "красных дьяволов" советуют болельщикам "не привлекать внимания клубной атрибутикой во время прогулки по городу или подхода к стадиону, а также передвигаться по Ростову-на-Дону не в одиночку". "Манчестер Юнайтед" опасается нападения российских фанатов на болельщиков команды и напоминает в письме о поведении болельщиков из России во время Евро-2016.
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