"Манчестер Юнайтед" опасается нападения российских фанатов на болельщиков команды

"Манчестер Юнайтед" сделал рассылку письма болельщикам команды, которые собираются посетить гостевую игру против "Ростова", информирует Daily Mail.



Сообщается, что в письме представители "красных дьяволов" советуют болельщикам "не привлекать внимания клубной атрибутикой во время прогулки по городу или подхода к стадиону, а также передвигаться по Ростову-на-Дону не в одиночку". "Манчестер Юнайтед" опасается нападения российских фанатов на болельщиков команды и напоминает в письме о поведении болельщиков из России во время Евро-2016.