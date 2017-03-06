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Урбано Каиро: Белотти стоит приблизительно 150 миллионов евро
Президент "Торино" Урбано Каиро заявил, что что форвард команды Андреа Белотти стоит 150 миллионов евро.
"Мы прописали сумму в контракте Белотти, поэтому готовы продать его в другой чемпионат, если кто-то согласится ее заплатить. Однако, в Италии я могу отказать всем, даже если мне предложат более 100 миллионов евро. Если бы мы продавали игрока сейчас, то оценили бы его приблизительно в 150 миллионов евро. Надеюсь, никто не сможет заплатить за него такие деньги, и я буду счастлив, если он как можно дольше будет играть за "Торино", — цитирует Каиро Sky Sport Italia.
"Мы прописали сумму в контракте Белотти, поэтому готовы продать его в другой чемпионат, если кто-то согласится ее заплатить. Однако, в Италии я могу отказать всем, даже если мне предложат более 100 миллионов евро. Если бы мы продавали игрока сейчас, то оценили бы его приблизительно в 150 миллионов евро. Надеюсь, никто не сможет заплатить за него такие деньги, и я буду счастлив, если он как можно дольше будет играть за "Торино", — цитирует Каиро Sky Sport Italia.
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