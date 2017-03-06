Бывший телеведущий стал новым президентом "Палермо"

Бывший ведущий телевизионных и радиопрограмм Пол Баккальини стал новым президентом "Палермо", информирует официальный сайт клуба.



На этом посту итало-американский бизнесмен по кличке "Гиена" заменил Маурицио Дзампарини.