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Бывший телеведущий стал новым президентом "Палермо"

Бывший ведущий телевизионных и радиопрограмм Пол Баккальини стал новым президентом "Палермо", информирует официальный сайт клуба.

На этом посту итало-американский бизнесмен по кличке "Гиена" заменил Маурицио Дзампарини.
Теги: Палермо
Сегодня, 20:43
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(1)
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 21:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А у нас бывший гендир стал телеведущим.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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