Александр Григорян: предпосылок к проигрышу не было

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Рубина" в 18-м туре чемпионата России.



"Мы не забили пенальти, владели территориальным преимуществом. Я не могу сказать, что в первом тайме нам удалось воплотить все, что мы хотели, но игра удавалась. Во втором тайме мы снизили качество игры в атаке, но предпосылок к проигрышу не было. Свою роль сыграло удаление. В меньшинстве мы допустили ошибку. Проблемы с физической готовностью команды? Абсолютно нет", - сказал Григорян.