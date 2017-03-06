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21:29
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
19:45
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Александр Григорян: предпосылок к проигрышу не было
Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Рубина" в 18-м туре чемпионата России.
"Мы не забили пенальти, владели территориальным преимуществом. Я не могу сказать, что в первом тайме нам удалось воплотить все, что мы хотели, но игра удавалась. Во втором тайме мы снизили качество игры в атаке, но предпосылок к проигрышу не было. Свою роль сыграло удаление. В меньшинстве мы допустили ошибку. Проблемы с физической готовностью команды? Абсолютно нет", - сказал Григорян.
"Мы не забили пенальти, владели территориальным преимуществом. Я не могу сказать, что в первом тайме нам удалось воплотить все, что мы хотели, но игра удавалась. Во втором тайме мы снизили качество игры в атаке, но предпосылок к проигрышу не было. Свою роль сыграло удаление. В меньшинстве мы допустили ошибку. Проблемы с физической готовностью команды? Абсолютно нет", - сказал Григорян.
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