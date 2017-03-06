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Александр Григорян: предпосылок к проигрышу не было

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Рубина" в 18-м туре чемпионата России.

"Мы не забили пенальти, владели территориальным преимуществом. Я не могу сказать, что в первом тайме нам удалось воплотить все, что мы хотели, но игра удавалась. Во втором тайме мы снизили качество игры в атаке, но предпосылок к проигрышу не было. Свою роль сыграло удаление. В меньшинстве мы допустили ошибку. Проблемы с физической готовностью команды? Абсолютно нет", - сказал Григорян.
Теги: Грасия Рубин Анжи
Сегодня, 21:38
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№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дурной Аванез


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: fits (Сегодня, 21:42) #
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Во втором тайме мы снизили качество игры в атаке, но предпосылок к проигрышу не было. Свою роль сыграло удаление. В меньшинстве мы допустили ошибку. Проблемы с физической готовностью команды? Абсолютно нет", - сказал Григорян.

Какие еще предпосылки ему нужны...
Сам все озвучил, но не понял, что это и есть предпосылки...
Регистрация: 6.10.2016
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