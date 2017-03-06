НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить



Чемпионат России



18 тур



"Анжи" – "Рубин" 0:1 Чемпионат России18 тур

Гол: Канунников, 81'

Незабитый пенальти: Кацаев, 22'

"Анжи" владел преимуществом во встрече с "Рубином", но не смог воплотить его в победный результат. Винить в этом "махачкалинцы" могут только себя - надо было забивать пенальти и избегать удаления на ровном месте.рассказывает о том, как сложилась заключительная встреча 18-го тура Премьер-Лиги.Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 88'), Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Брызгалов, Хубулов (Яковлев, 63'), Эззатолахи, Прудников (Батов, 60'), БудковскийРыжиков, Устинов (Карадениз, 79'), Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М'Вила, Ткачук (Цакташ, 55'), Жемалетдинов, Жонатас, КанунниковЭззатолахи, 26' - Ткачук, 11', Канунников, 24'Эззатолахи, 76'Программа 18-го тура Премьер-Лиги закрывалась матчем в Каспийске, где друг с другом играли уже успевшие показать себя после зимней паузы "Анжи" и "Рубин". Оба клуба приняли участие в четвертьфиналах кубка России, но по итогам данной стадии остались в разном настроении. "Махачкалинцы", не проявив особо выдающейся игры, вылетели после поражения от "Уфы", а "казанцы" на ужасного качества поле в самой концовке вырвали победу у "Сибири".Несмотря на результаты кубковых встреч найти фаворита в сегодняшнем матче было непросто. Александр Григорян продолжает строить новый "Анжи", а потому сложно предсказать, как его команда будет играть на первых порах. По сравнению с игрой в "Уфе" главный тренер "махачкалинцев" сделал сразу несколько перестановок в стартовом составе - в защите появился Паршивлюк, а в атаке вместо Яковлева и Асильдарова выбор пал на Прудникова и Будковского.Хави Грасия со своей расстановкой, пожалуй, определился в заметно большей степени, но был вынужден сегодня слегка поменять основу. Набиуллин был дисквалифицирован, а поэтому на его место вышел Устинов. Еще одна замена была связана уже исключительно с желанием самого тренера, а не волей регламента - Бауэр остался в запасе, а на его бровку был отправлен Санчес. Возможно, еще по ходу первого тайма испанский тренер "Рубина" пожалел о своем решении, но давайте обо всем по порядку.Хозяева очень активно начали встречу и спустя всего лишь несколько минут после стартового свистка создали первый голевой момент у ворот Рыжикова. Вратарь казанского клуба неудачно сыграл на выходе при розыгрыше углового и вынес мяч на ногу сопернику. Фибелю, конечно, было непросто попасть в створ, но если бы он это сделал, то спасти "Рубин" было бы некому. Благо для гостей, что Тома промазал. Впрочем, это не помешало "Анжи" продолжить активничать и смело прибрать инициативу к своим рукам.Особо старателен был Кацаев, который раз за разом стремился проникнуть в штрафную соперника и сделать там что-то опасное. В одной из таких попыток он в итоге заработал пенальти. Упомянутый ранее Санчес уронил нападающего на углу вратарской, хотя стоит заметить, что ни один повтор не дает четкого ответа на вопрос - нарушал ли правила защитник или нет. Тем не менее, пенальти был назначен, и исполнить его вызвался сам пострадавший. Но сделал Кацаев это не лучшим образом - Рыжиков его удар взял "намертво".Вратарь "Рубина", вообще говоря, после ошибки на первых минутах в последующих до конца тайма эпизодах был безупречен. Рыжиков вытащил еще несколько ударов игроков "Анжи", среди которых можно выделить дальний выстрел Эззатолахи и удар Брызгалова после подачи с углового. Полевые игроки казанской команды действовали далеко не так же здорово. По итогам первой половины встречи на их счету не оказалось ни одного удара в сторону ворот Юрченко, да и вообще вспомнить хотя бы одну стоящую атаку в их исполнении будет затруднительно.Впрочем, сразу после перерыва Жонатас положил конец этому беспределу, вошел в штрафную, обыграв Паршивлюка, и мощно пробил под перекладину, заставив Юрченко перевести мяч на угловой. Вот оно вроде и запахло жареным, причем "Анжи" отвечал не менее лихо - палил с нескольких метров Прудников, вновь пытался попасть в створ после ошибки Рыжикова Фибель, прицельно бил в угол Кацаев. Если бы хотя бы в одном из этих моментов хозяева были бы поточнее, то неминуемо был бы гол.К сожалению, после резвого старта второго тайма дальнейший его ход был весьма унылым. Минут 15 на поле не происходило вообще ничего, кроме стыков и остановок. Правда, не пытайтесь уловить в этом связь с удалением Эззатолахи - игра не была грубой, просто Саид зачем-то неоправданно жестко сыграл в центре поля, за что получил справедливую желтую, которая стала для него второй. Получив преимущество в одного игрока, Хави Грасия тут же принял решение перейти на схему с тремя защитниками, выпустив вместо Устинова Карадениза.Прежде чем говорить о плодах данного изменения необходимо отметить, что перед самым уходом с поля Устинов нанес опаснейший удар метров с 10 на дальней штанге, заставив Юрченко сделать фантастический сейв. Если же говорить о том, что было после выхода Карадениза, то можно считать это следствием смены расстановки или случайностью, но факт останется фактом - "Рубин" открыл счет и забил, как выяснилось, победный мяч.Канунников оказался на границе штрафной ближе к правому флангу, сместился в центр и неотразимо пробил в дальний угол. Такие голы обычно попадают во всевозможные рекламные нарезки, а иногда признаются и лучшими в туре. Впрочем, думается, для "Рубина" и его болельщиков сейчас совсем не важно, признают ли гол Канунникова лучшим или нет - главное, что он позволил одержать важную и очень непростую победу.У "казанцев" многое не получалось, но они смогли перетерпеть и найти свой момент. "Анжи", в свою очередь, держал птицу счастья за хвост, но может винить только себя в том, что он ее в итоге отпустил - надо было как минимум забивать пенальти и не удаляться на ровном месте.