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21:29
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
19:45
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
"Анжи" владел преимуществом во встрече с "Рубином", но не смог воплотить его в победный результат. Винить в этом "махачкалинцы" могут только себя - надо было забивать пенальти и избегать удаления на ровном месте. Rusfootball.info рассказывает о том, как сложилась заключительная встреча 18-го тура Премьер-Лиги.
Чемпионат России
18 тур
"Анжи" – "Рубин" 0:1
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 88'), Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Брызгалов, Хубулов (Яковлев, 63'), Эззатолахи, Прудников (Батов, 60'), Будковский
"Рубин": Рыжиков, Устинов (Карадениз, 79'), Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М'Вила, Ткачук (Цакташ, 55'), Жемалетдинов, Жонатас, Канунников
Предупреждения: Эззатолахи, 26' - Ткачук, 11', Канунников, 24'
Удаление: Эззатолахи, 76'
Программа 18-го тура Премьер-Лиги закрывалась матчем в Каспийске, где друг с другом играли уже успевшие показать себя после зимней паузы "Анжи" и "Рубин". Оба клуба приняли участие в четвертьфиналах кубка России, но по итогам данной стадии остались в разном настроении. "Махачкалинцы", не проявив особо выдающейся игры, вылетели после поражения от "Уфы", а "казанцы" на ужасного качества поле в самой концовке вырвали победу у "Сибири".
Несмотря на результаты кубковых встреч найти фаворита в сегодняшнем матче было непросто. Александр Григорян продолжает строить новый "Анжи", а потому сложно предсказать, как его команда будет играть на первых порах. По сравнению с игрой в "Уфе" главный тренер "махачкалинцев" сделал сразу несколько перестановок в стартовом составе - в защите появился Паршивлюк, а в атаке вместо Яковлева и Асильдарова выбор пал на Прудникова и Будковского.
Хави Грасия со своей расстановкой, пожалуй, определился в заметно большей степени, но был вынужден сегодня слегка поменять основу. Набиуллин был дисквалифицирован, а поэтому на его место вышел Устинов. Еще одна замена была связана уже исключительно с желанием самого тренера, а не волей регламента - Бауэр остался в запасе, а на его бровку был отправлен Санчес. Возможно, еще по ходу первого тайма испанский тренер "Рубина" пожалел о своем решении, но давайте обо всем по порядку.
Хозяева очень активно начали встречу и спустя всего лишь несколько минут после стартового свистка создали первый голевой момент у ворот Рыжикова. Вратарь казанского клуба неудачно сыграл на выходе при розыгрыше углового и вынес мяч на ногу сопернику. Фибелю, конечно, было непросто попасть в створ, но если бы он это сделал, то спасти "Рубин" было бы некому. Благо для гостей, что Тома промазал. Впрочем, это не помешало "Анжи" продолжить активничать и смело прибрать инициативу к своим рукам.
Особо старателен был Кацаев, который раз за разом стремился проникнуть в штрафную соперника и сделать там что-то опасное. В одной из таких попыток он в итоге заработал пенальти. Упомянутый ранее Санчес уронил нападающего на углу вратарской, хотя стоит заметить, что ни один повтор не дает четкого ответа на вопрос - нарушал ли правила защитник или нет. Тем не менее, пенальти был назначен, и исполнить его вызвался сам пострадавший. Но сделал Кацаев это не лучшим образом - Рыжиков его удар взял "намертво".
Вратарь "Рубина", вообще говоря, после ошибки на первых минутах в последующих до конца тайма эпизодах был безупречен. Рыжиков вытащил еще несколько ударов игроков "Анжи", среди которых можно выделить дальний выстрел Эззатолахи и удар Брызгалова после подачи с углового. Полевые игроки казанской команды действовали далеко не так же здорово. По итогам первой половины встречи на их счету не оказалось ни одного удара в сторону ворот Юрченко, да и вообще вспомнить хотя бы одну стоящую атаку в их исполнении будет затруднительно.
Впрочем, сразу после перерыва Жонатас положил конец этому беспределу, вошел в штрафную, обыграв Паршивлюка, и мощно пробил под перекладину, заставив Юрченко перевести мяч на угловой. Вот оно вроде и запахло жареным, причем "Анжи" отвечал не менее лихо - палил с нескольких метров Прудников, вновь пытался попасть в створ после ошибки Рыжикова Фибель, прицельно бил в угол Кацаев. Если бы хотя бы в одном из этих моментов хозяева были бы поточнее, то неминуемо был бы гол.
К сожалению, после резвого старта второго тайма дальнейший его ход был весьма унылым. Минут 15 на поле не происходило вообще ничего, кроме стыков и остановок. Правда, не пытайтесь уловить в этом связь с удалением Эззатолахи - игра не была грубой, просто Саид зачем-то неоправданно жестко сыграл в центре поля, за что получил справедливую желтую, которая стала для него второй. Получив преимущество в одного игрока, Хави Грасия тут же принял решение перейти на схему с тремя защитниками, выпустив вместо Устинова Карадениза.
Прежде чем говорить о плодах данного изменения необходимо отметить, что перед самым уходом с поля Устинов нанес опаснейший удар метров с 10 на дальней штанге, заставив Юрченко сделать фантастический сейв. Если же говорить о том, что было после выхода Карадениза, то можно считать это следствием смены расстановки или случайностью, но факт останется фактом - "Рубин" открыл счет и забил, как выяснилось, победный мяч.
Канунников оказался на границе штрафной ближе к правому флангу, сместился в центр и неотразимо пробил в дальний угол. Такие голы обычно попадают во всевозможные рекламные нарезки, а иногда признаются и лучшими в туре. Впрочем, думается, для "Рубина" и его болельщиков сейчас совсем не важно, признают ли гол Канунникова лучшим или нет - главное, что он позволил одержать важную и очень непростую победу.
У "казанцев" многое не получалось, но они смогли перетерпеть и найти свой момент. "Анжи", в свою очередь, держал птицу счастья за хвост, но может винить только себя в том, что он ее в итоге отпустил - надо было как минимум забивать пенальти и не удаляться на ровном месте.
Фото: http://sport.business-gazeta.ru/
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат России
18 тур
"Анжи" – "Рубин" 0:1
Гол: Канунников, 81'
Незабитый пенальти: Кацаев, 22'
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 88'), Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Брызгалов, Хубулов (Яковлев, 63'), Эззатолахи, Прудников (Батов, 60'), Будковский
"Рубин": Рыжиков, Устинов (Карадениз, 79'), Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М'Вила, Ткачук (Цакташ, 55'), Жемалетдинов, Жонатас, Канунников
Предупреждения: Эззатолахи, 26' - Ткачук, 11', Канунников, 24'
Удаление: Эззатолахи, 76'
Программа 18-го тура Премьер-Лиги закрывалась матчем в Каспийске, где друг с другом играли уже успевшие показать себя после зимней паузы "Анжи" и "Рубин". Оба клуба приняли участие в четвертьфиналах кубка России, но по итогам данной стадии остались в разном настроении. "Махачкалинцы", не проявив особо выдающейся игры, вылетели после поражения от "Уфы", а "казанцы" на ужасного качества поле в самой концовке вырвали победу у "Сибири".
Несмотря на результаты кубковых встреч найти фаворита в сегодняшнем матче было непросто. Александр Григорян продолжает строить новый "Анжи", а потому сложно предсказать, как его команда будет играть на первых порах. По сравнению с игрой в "Уфе" главный тренер "махачкалинцев" сделал сразу несколько перестановок в стартовом составе - в защите появился Паршивлюк, а в атаке вместо Яковлева и Асильдарова выбор пал на Прудникова и Будковского.
Хави Грасия со своей расстановкой, пожалуй, определился в заметно большей степени, но был вынужден сегодня слегка поменять основу. Набиуллин был дисквалифицирован, а поэтому на его место вышел Устинов. Еще одна замена была связана уже исключительно с желанием самого тренера, а не волей регламента - Бауэр остался в запасе, а на его бровку был отправлен Санчес. Возможно, еще по ходу первого тайма испанский тренер "Рубина" пожалел о своем решении, но давайте обо всем по порядку.
Хозяева очень активно начали встречу и спустя всего лишь несколько минут после стартового свистка создали первый голевой момент у ворот Рыжикова. Вратарь казанского клуба неудачно сыграл на выходе при розыгрыше углового и вынес мяч на ногу сопернику. Фибелю, конечно, было непросто попасть в створ, но если бы он это сделал, то спасти "Рубин" было бы некому. Благо для гостей, что Тома промазал. Впрочем, это не помешало "Анжи" продолжить активничать и смело прибрать инициативу к своим рукам.
Особо старателен был Кацаев, который раз за разом стремился проникнуть в штрафную соперника и сделать там что-то опасное. В одной из таких попыток он в итоге заработал пенальти. Упомянутый ранее Санчес уронил нападающего на углу вратарской, хотя стоит заметить, что ни один повтор не дает четкого ответа на вопрос - нарушал ли правила защитник или нет. Тем не менее, пенальти был назначен, и исполнить его вызвался сам пострадавший. Но сделал Кацаев это не лучшим образом - Рыжиков его удар взял "намертво".
Вратарь "Рубина", вообще говоря, после ошибки на первых минутах в последующих до конца тайма эпизодах был безупречен. Рыжиков вытащил еще несколько ударов игроков "Анжи", среди которых можно выделить дальний выстрел Эззатолахи и удар Брызгалова после подачи с углового. Полевые игроки казанской команды действовали далеко не так же здорово. По итогам первой половины встречи на их счету не оказалось ни одного удара в сторону ворот Юрченко, да и вообще вспомнить хотя бы одну стоящую атаку в их исполнении будет затруднительно.
Впрочем, сразу после перерыва Жонатас положил конец этому беспределу, вошел в штрафную, обыграв Паршивлюка, и мощно пробил под перекладину, заставив Юрченко перевести мяч на угловой. Вот оно вроде и запахло жареным, причем "Анжи" отвечал не менее лихо - палил с нескольких метров Прудников, вновь пытался попасть в створ после ошибки Рыжикова Фибель, прицельно бил в угол Кацаев. Если бы хотя бы в одном из этих моментов хозяева были бы поточнее, то неминуемо был бы гол.
К сожалению, после резвого старта второго тайма дальнейший его ход был весьма унылым. Минут 15 на поле не происходило вообще ничего, кроме стыков и остановок. Правда, не пытайтесь уловить в этом связь с удалением Эззатолахи - игра не была грубой, просто Саид зачем-то неоправданно жестко сыграл в центре поля, за что получил справедливую желтую, которая стала для него второй. Получив преимущество в одного игрока, Хави Грасия тут же принял решение перейти на схему с тремя защитниками, выпустив вместо Устинова Карадениза.
Прежде чем говорить о плодах данного изменения необходимо отметить, что перед самым уходом с поля Устинов нанес опаснейший удар метров с 10 на дальней штанге, заставив Юрченко сделать фантастический сейв. Если же говорить о том, что было после выхода Карадениза, то можно считать это следствием смены расстановки или случайностью, но факт останется фактом - "Рубин" открыл счет и забил, как выяснилось, победный мяч.
Канунников оказался на границе штрафной ближе к правому флангу, сместился в центр и неотразимо пробил в дальний угол. Такие голы обычно попадают во всевозможные рекламные нарезки, а иногда признаются и лучшими в туре. Впрочем, думается, для "Рубина" и его болельщиков сейчас совсем не важно, признают ли гол Канунникова лучшим или нет - главное, что он позволил одержать важную и очень непростую победу.
У "казанцев" многое не получалось, но они смогли перетерпеть и найти свой момент. "Анжи", в свою очередь, держал птицу счастья за хвост, но может винить только себя в том, что он ее в итоге отпустил - надо было как минимум забивать пенальти и не удаляться на ровном месте.
Фото: http://sport.business-gazeta.ru/
Иван Долинин, Rusfootball.info
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