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21:29
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
19:45
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Хави Грасия: мы провели не очень хороший матч, но самое главное - это победа
Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в эфире телеканала "Наш футбол" после победы над "Анжи" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России заявил, что он не совсем доволен действиями своих подопечных в этой встрече.
"Очень часто бывает, что сценарий игры отличается от результата. Сегодня мы провели не очень хороший матч. Самое главное в этой встрече для нас – это победа", - сказал Грасия.
"Очень часто бывает, что сценарий игры отличается от результата. Сегодня мы провели не очень хороший матч. Самое главное в этой встрече для нас – это победа", - сказал Грасия.
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