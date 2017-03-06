Хави Грасия: мы провели не очень хороший матч, но самое главное - это победа

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в эфире телеканала "Наш футбол" после победы над "Анжи" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России заявил, что он не совсем доволен действиями своих подопечных в этой встрече.



"Очень часто бывает, что сценарий игры отличается от результата. Сегодня мы провели не очень хороший матч. Самое главное в этой встрече для нас – это победа", - сказал Грасия.