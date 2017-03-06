Кадзуеси Миура стал самым возрастным футболистом в истории

Нападающий Кадзуеси Миура из клуба второго по силе дивизиона чемпионата Яплгии "Иокогама" стал самым возрастным футболистом в истории, принявшим участие в профессиональном матче, сообщает пресс-служба ФИФА.



Миура в воскресенье появился на поле в составе "Иокогамы" в возрасте 50 лет и 7 дней, побив рекорд англичанина Стэнли Мэтьюза (50 лет и 5 дней), продержавшийся более полувека.