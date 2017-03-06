"Замалек" снялся с чемпионата Египта из-за несправедливого судейства

Владелец "Замалека" Мортада Мансур объявил о снятии с чемпионата Египта из-за несправедливого судейства в матче против "Миср Эль-Макасы".



"Независимо от того, что случилось, мы не будем продолжать участие в лиге в нынешнем сезоне", - цитируют Мансура местные СМИ.



Причиной такого решения стал спорный эпизод в матче. Арбитр встречи не назначил пенальти в ворота "Миср Эль-Макасы", после того как защитник клуба ударил футболиста "Замалека" в собственной штрафной площади.