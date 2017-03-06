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"Замалек" снялся с чемпионата Египта из-за несправедливого судейства

Владелец "Замалека" Мортада Мансур объявил о снятии с чемпионата Египта из-за несправедливого судейства в матче против "Миср Эль-Макасы".

"Независимо от того, что случилось, мы не будем продолжать участие в лиге в нынешнем сезоне", - цитируют Мансура местные СМИ.

Причиной такого решения стал спорный эпизод в матче. Арбитр встречи не назначил пенальти в ворота "Миср Эль-Макасы", после того как защитник клуба ударил футболиста "Замалека" в собственной штрафной площади.
Вчера, 23:53
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 00:10) #
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Спартак ау
Регистрация: 8.01.2017
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