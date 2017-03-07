"Малага" отправила в отставку главного тренера Ромеро

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
Вчера 23:41
Кадзуеси Миура стал самым возрастным футболистом в истории (4)
Кадзуеси Миура стал самым возрастным футболистом в истории (4)
Вчера 23:07
Сын Александра Тарханова возглавил дубль "Урала"
Сын Александра Тарханова возглавил дубль "Урала"
Вчера 22:50
Алексей Сорокин: беспорядки в Марселе стали основой для псевдотенденции в отношении болельщиков
Алексей Сорокин: беспорядки в Марселе стали основой для псевдотенденции в отношении болельщиков
Вчера 21:38
Александр Григорян: предпосылок к проигрышу не было (3)
Александр Григорян: предпосылок к проигрышу не было (3)
Вчера 21:35
Паулу Бенту уволен из "Олимпиакоса"
Паулу Бенту уволен из "Олимпиакоса"
Вчера 21:29
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить (1)
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить (1)
Вчера 20:43
Бывший телеведущий стал новым президентом "Палермо" (1)
Бывший телеведущий стал новым президентом "Палермо" (1)
Вчера 20:39
Деян Станкович стал чиновником УЕФА
Деян Станкович стал чиновником УЕФА
Вчера 20:03
Федор Смолов не полетит в Виго на матч с "Сельтой" (4)
Федор Смолов не полетит в Виго на матч с "Сельтой" (4)
Вчера 19:45
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата (1)
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата (1)
Вчера 19:42
Полузащитник "Удинезе" сломал ногу
Полузащитник "Удинезе" сломал ногу
Вчера 19:41
Евгений Ловчев станет послом Сочи на ЧМ-2018 (5)
Евгений Ловчев станет послом Сочи на ЧМ-2018 (5)
Вчера 19:19
Денис Попов: с Промесом "Спартак", скорее всего, победил бы (5)
Денис Попов: с Промесом "Спартак", скорее всего, победил бы (5)
Вчера 18:10
Фанат "Спартака", погибший в Краснодаре, оказался братом футболиста ставропольского "Динамо"
Фанат "Спартака", погибший в Краснодаре, оказался братом футболиста ставропольского "Динамо"
Вчера 17:46
Кабмин выделяет 3,6 млрд рублей на тренировочные площадки в рамках подготовки к ЧМ-2018 (1)
Кабмин выделяет 3,6 млрд рублей на тренировочные площадки в рамках подготовки к ЧМ-2018 (1)
Вчера 17:26
Очевидцы: скончался отец погибшего болельщика "Спартака"? (7)
Очевидцы: скончался отец погибшего болельщика "Спартака"? (7)
Вчера 17:02
Секу Конде вызван в сборную Гвинеи
Секу Конде вызван в сборную Гвинеи
"Малага" отправила в отставку главного тренера Ромеро
Руководство "Малаги" приняло отправить в отставку наставника команды Марсело Ромеро вследствие слабых результатов.
Теперь команду может возглавить бывший главный тренер "Марселя" Мигель Мичел. Об увольнении Ромеро может быть официально объявлено 7 марта.
Ромеро сам сменил у руля команды Хуанде Рамоса 28 декабря 2016 года, однако не смог добиться лучших результатов. Под его руководством "Малага" проиграла семь матчей из десяти.
Газета.ru
Теперь команду может возглавить бывший главный тренер "Марселя" Мигель Мичел. Об увольнении Ромеро может быть официально объявлено 7 марта.
Ромеро сам сменил у руля команды Хуанде Рамоса 28 декабря 2016 года, однако не смог добиться лучших результатов. Под его руководством "Малага" проиграла семь матчей из десяти.
Газета.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.