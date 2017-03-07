"Малага" отправила в отставку главного тренера Ромеро

Руководство "Малаги" приняло отправить в отставку наставника команды Марсело Ромеро вследствие слабых результатов.Теперь команду может возглавить бывший главный тренер "Марселя" Мигель Мичел. Об увольнении Ромеро может быть официально объявлено 7 марта.Ромеро сам сменил у руля команды Хуанде Рамоса 28 декабря 2016 года, однако не смог добиться лучших результатов. Под его руководством "Малага" проиграла семь матчей из десяти.