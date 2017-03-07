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Андрей Канчельскис: пока глобальных отличий между ЦСКА Слуцкого и Гончаренко не вижу

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение об игре 18-го тура премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" (0:0).

"Когда идет такой футбол, тяжело получать эстетическое удовольствие. Никто не хотел проигрывать, в результате чего получился осторожный и неинтересный матч. Играли два претендента на чемпионство, не желавших терять очки, никто не хотел рисковать. Не было ни голевых моментов, ни ударов в створ ворот.

Пока глобальных отличий между ЦСКА Слуцкого и Гончаренко не вижу. Да, есть изменение схемы на три центральных защитника, на скамейке запасных оказался Игнашевич, но качество игры то же. Посмотрим этой весной, что придумал Гончаренко.

Что касается "Зенита", виден определенный дисбаланс - возможно, не отошли от вылета из Лиги Европы. Ходят слухи о конфликте между тренером и командой, но трудно оценивать, насколько серьезны противоречия. В любом случае "Зенит" по составу остается претендентом на золото, способным отыграть пять очков отставания у "Спартака", - цитируют специалиста "Известия".
Теги: Канчельскис Зенит ЦСКА
Сегодня, 08:55
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19
(2)
№19 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Багаж Слуцкого)
Регистрация: 6.01.2006
№18 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 10:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
Если слово больше выкинуть - то был бы похож на представителя клуба цска. А не на их болельщика smile Как Березы с Акинфеем от армии-то откосили? Плоскостопие? Или недержание мочи и речи?

А команда Спартак какое отношение имеет к легендарному гладиатору Спартаку? А газета Комсомольская Правда к комсомолу? А Советский Спорт про что пишет? Перестань дурить.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№17 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:21) #
  • -1
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online

Цитата: Лукоморье
Срочную отслужил рядовым. 84-86. Больше к армии никогда отношения не имел.

Дядя Петя, а как ты попал на этот сайт?

Я вот как-то искал новости футбольные, и наткнулся на чемпионат.ру. Прочитал новость , и заметил комменты под новостью. А там срач! Я охyел ! Я понял , что это мое! Лихорадочно методом тыка , в поту, учился регить себе почту. И я через пол часа уже был на сайте.
Но через года полтора на этот сайт меня вербанул Агасфера. Тут понравилось больше. И вот уже 9 лет тут.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№16 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:16) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Больше к армии никогда отношения не имел.

Если слово больше выкинуть - то был бы похож на представителя клуба цска. А не на их болельщика smile Как Березы с Акинфеем от армии-то откосили? Плоскостопие? Или недержание мочи и речи? smile


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№15 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 10:05) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
а правда что ты прапорщик

Срочную отслужил рядовым. 84-86. Больше к армии никогда отношения не имел.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:02) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Лукоморье
Он все знает!

Дядя Петя, а правда что ты прапорщик?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 09:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Я не про сайт, а про то, что вас в природе скоро не останется.

Цитата: maradona72
У Спартачей было уже все, и спартачам не безразличны были вы, и подтянули вас, что бы вы выглядели достойными соперниками не только на футбольном поле.



Самое умное растение — хрен. Он все знает!


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:59) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: serega_user
это уже наши проблемы и

Ты не прав, это и наши проблемы! Не было бы так, то свое время к-б не придумали бы для вас вашу розу(фанатский шарф). У Спартачей было уже все, и спартачам не безразличны были вы, и подтянули вас, что бы вы выглядели достойными соперниками не только на футбольном поле.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 09:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Андрей, что бы ТАК рассуждать, надо не игру смотреть, а знать что внутри команды. А по игре - отличие есть, и его не видит только слепой. Доберется функциональная подготовка, вот тогда и увидишь резкое отличие. Но это твое мнение, пусть будет, но многие с ним не согласятся, хоть ты и был хорошим игроком.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№10 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 09:58) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Я не про сайт, а про то, что вас в природе скоро не останется.

это уже наши проблемы и вашего участи в них нам не надо, спасибо! как нибудь без вас обойдемся! не надо считать себя пупами российского футбола! вы обыкновенная команда, как и мы, но просто болельщиков меньше у нас и я не считаю это какой то проблемой...

Цитата: Лукоморье
МАТЧ! Сегодня, 15:55
Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/4 финала. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Бенфика" (Португалия)

А великий клуб как там играет? Наверняка как всегда всех громит. Удачи Спартаку в турнире.

они настолько Великие, что не играют в таких турнирах, он слишком неинтересен


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:49) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: serega_user
естественно не останется никого на этом сайте..

Я не про сайт, а про то, что вас в природе скоро не останется.

И не нужно гнать на сайт. Если тут так плохо, почему ты тут? Извращенец?
Были тут КБ, ушли в свое время , и не вернулись. Ихнее право.
Болельщики цска тоже как-то выпендривались. Ушли в укозовку, но потом и там умудрились между собой просраться, и уже вернулись под другими никами и срут на сайте без угрызения совести.
Так что клеить ярлыки кому-то болельщику цска вообще не стоит.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 09:47) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Вы скоро как вид исчезните. Спартачи проявляют как-никак интерес вашему клубу. Ведь у вас смутные времена настали, скоро вы упадете на дно, а кто вас поддержит кроме кб? Да никто!

МАТЧ! Сегодня, 15:55
Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/4 финала. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Бенфика" (Португалия)

А великий клуб как там играет? Наверняка как всегда всех громит. Удачи Спартаку в турнире.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№7 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 09:42) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лукоморье
отписываются те же спартаковцы

столько неравнодушия у них к ЦСКА, что я даже начинаю сомневаться, что это спартаковцы...))

Цитата: maradona72
Дядя Петя, если болельщики Великого Клуба не будут отписывать на ваших ветках на этом ресурсе, то вас самих не останется. Вы скоро как вид исчезните. Спартачи проявляют как-никак интерес вашему клубу. Ведь у вас смутные времена настали, скоро вы упадете на дно, а кто вас поддержит кроме кб? Да никто!

естественно не останется никого на этом сайте...а знаешь почему? потому что всех задолбали некоторые спартаковские дауны, люди не могут нормально общаться, а админам пох на все, они развлекаются от чтения таких идиотов. даже ваших кб меньше осталось среди нормальных, потому что сайт превратился в гадюшник, рай для больных на голову и ад для нормальных людей


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:31) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Лукоморье
теме про ЦСКА

Дядя Петя, если болельщики Великого Клуба не будут отписывать на ваших ветках на этом ресурсе, то вас самих не останется. Вы скоро как вид исчезните. Спартачи проявляют как-никак интерес вашему клубу. Ведь у вас смутные времена настали, скоро вы упадете на дно, а кто вас поддержит кроме кб? Да никто!

Ну...Еще. В миллионный раз пишу. Ну нет на этом сайте ваших и наших веток. Ваше это пески..


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 09:16) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
Как говорится, в борделе поменяли кровати, но не плядей

В теме про ЦСКА и Зенит отписываются те же спартаковцы. Даже кровати не поменялись.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№4 Написал: spartak1975 (Сегодня, 09:14) #
  • -4
  •  (8)

Да что то говно, что это, ну может только сорта разные, фанаты ишаков в этом лучше разбираются.
Регистрация: 17.11.2009
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 09:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
правильно ничего не изменилось. только кони остались заложником сиюминутных задач Гинера . А исполнители те же .
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 08:58) #
  • -2
  •  (10)
online

Цитата: OgreGate
Кабинет-то прежний

Но теперь, кабинет продуваемый. Шпингалет на фортогане отвалился.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 08:57) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кабинет-то прежний smile Как говорится, в борделе поменяли кровати, но не плядей


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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