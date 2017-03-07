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Андрей Канчельскис: пока глобальных отличий между ЦСКА Слуцкого и Гончаренко не вижу
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение об игре 18-го тура премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" (0:0).
"Когда идет такой футбол, тяжело получать эстетическое удовольствие. Никто не хотел проигрывать, в результате чего получился осторожный и неинтересный матч. Играли два претендента на чемпионство, не желавших терять очки, никто не хотел рисковать. Не было ни голевых моментов, ни ударов в створ ворот.
Пока глобальных отличий между ЦСКА Слуцкого и Гончаренко не вижу. Да, есть изменение схемы на три центральных защитника, на скамейке запасных оказался Игнашевич, но качество игры то же. Посмотрим этой весной, что придумал Гончаренко.
Что касается "Зенита", виден определенный дисбаланс - возможно, не отошли от вылета из Лиги Европы. Ходят слухи о конфликте между тренером и командой, но трудно оценивать, насколько серьезны противоречия. В любом случае "Зенит" по составу остается претендентом на золото, способным отыграть пять очков отставания у "Спартака", - цитируют специалиста "Известия".
"Когда идет такой футбол, тяжело получать эстетическое удовольствие. Никто не хотел проигрывать, в результате чего получился осторожный и неинтересный матч. Играли два претендента на чемпионство, не желавших терять очки, никто не хотел рисковать. Не было ни голевых моментов, ни ударов в створ ворот.
Пока глобальных отличий между ЦСКА Слуцкого и Гончаренко не вижу. Да, есть изменение схемы на три центральных защитника, на скамейке запасных оказался Игнашевич, но качество игры то же. Посмотрим этой весной, что придумал Гончаренко.
Что касается "Зенита", виден определенный дисбаланс - возможно, не отошли от вылета из Лиги Европы. Ходят слухи о конфликте между тренером и командой, но трудно оценивать, насколько серьезны противоречия. В любом случае "Зенит" по составу остается претендентом на золото, способным отыграть пять очков отставания у "Спартака", - цитируют специалиста "Известия".
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