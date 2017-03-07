Неймар пообещал забить как минимум два гола в ворота "ПСЖ"

Игроки "Барселоны" не теряют надежды, что смогут обыграть "ПСЖ" по итогам двух матчей в Лиге чемпионов и выйти в четвертьфинал турнира.



Как сообщает R?dio Barcelona, нападающий каталонцев Неймар пообещал партнерам по команде забить в ворота парижан как минимум два гола и даже сделал ставку.



Стоит отметить, что на счету Неймара уже есть пять мячей в ворота "ПСЖ" в предыдущих встречах команд. Первый матч противостояния, который прошел в Париже, завершился разгромом "сине-гранатовых" со счетом 4:0. Ответная игра состоится 8 марта.