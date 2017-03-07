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Роман Широков: стать чемпионом "Спартаку" может помешать только "Спартак"

Экс-игрок "Спартака" и "Краснодара" Роман Широков высказал мнение о шансах на чемпионство красно-белых после матча 18-го тура РФПЛ с "Краснодаром" (2:2).

"На данном этапе "Спартаку" может помешать только "Спартак". Но это вывод лишь по первому туру после перерыва - все может поменяться уже через неделю. Однако то, что мы пока видим в исполнении конкурентов лидера, не убеждает, что кто-то из них способен реально помешать. А "Спартак" своей игрой в Краснодаре ничем особо не удивил.

Что касается дебюта Луиса Адриано, то нападающего оценивают по голам: забил - молодец. У Луиса Адриано и моментов-то больше не было, если не считать эпизода с голом. Но свой шанс бразилец реализовал здорово, без вопросов. Такой дебют можно и нужно назвать удачным", — цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Спартак
Сегодня, 10:27
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№3 Написал: Батька (Сегодня, 10:54) #
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online

У Луиса Адриано и моментов-то больше не было, если не считать эпизода с голом.

было 3 момента у него помимо этого гола один вообще отличный выходил 1 в 1 по центру штрафной (но там вроде зацепили его и он как то кавырнул по центру), еще на добавленных минутах ударил выше ворот + в начале игры в первом тайме бил полу ножницами тоже выше ворот ...!!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:38) #
  • +2
  •  (2)
online

Рома запел на ромб что ваши соловьи. Уже чиновник. Они жопой чуют.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:29) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
"На данном этапе "Спартаку" может помешать только "Широков"....... но вспомнил, что он скромный, и немного поправил текст )))))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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