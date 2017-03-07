Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Томи" не разрешено играть с "Амкаром" в Томске, игра может пройти в Перми

Матч 20-го тура премьер-лиги между "Томью" и "Амкаром" состоится не в Томске, информирует официальный сайт "Томи".

Решение о невозможности проведения игры на стадионе "Труд" было принято в понедельник на заседании комиссии РФПЛ по допуску полей. Скорее всего, матч состоится в Перми на стадионе "Звезда".
Теги: Томь
Сегодня, 10:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.