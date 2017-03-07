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Форвард "Луча-Энергии": по-прежнему планируем бойкотировать матч в Красноярске

Игроки "Луча-Энергии" по-прежнему намерены бойкотировать матч 25-го тура ФНЛ с красноярским "Енисеем", который должен состоятся 8 марта. Новых выплат по долгам по заработной плате не поступало, сообщил нападающий команды Илья Михалев.

В четверг на официальном сайте администрации Приморского края появилась информация, что "Луч-Энергия" получил первую субсидию из регионального бюджета на выплату заработной платы игрокам и сотрудникам клуба. В понедельник Михалев сообщил, что игрокам выплатили деньги только за октябрь.

"На данный момент мы не летим в Красноярск и по-прежнему планируем бойкотировать матч, так как все долги по заработной плате и премиальным не были выплачены, октябрь "закрыли" и все. Часть игроков еще находится в Турции, и если они улетят оттуда, то только в 5 часов по Москве. Пока полной выплаты не случится, мы не выйдем на игру", - цитирует Михалева "СЭ".
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 10:48
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