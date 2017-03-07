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На арене "Лужники" установили более 66 тысяч кресел для болельщиков

На большой спортивной арене "Лужники" Завершена установка более 66,3 тыс. фанатских кресел, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Скоро начнется монтаж кресел в VIP-зонах и пресс-ложах. Полностью кресла будут готовы к концу марта", - цитирует Бочкарева сайт стройкомплекса Москвы.

Также он отметил, что натуральный газон стадиона хорошо перенес зиму. "Фактически на поле уже можно играть в футбол, трава проросла на глубину 15-17 см", - добавил Бочкарев.
Сегодня, 10:52
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