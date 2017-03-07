Роман Еременко сможет начать тренировки с клубом за два месяца до окончания дисквалификации

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
Вчера 23:41
Кадзуеси Миура стал самым возрастным футболистом в истории (4)
Кадзуеси Миура стал самым возрастным футболистом в истории (4)
Вчера 23:07
Сын Александра Тарханова возглавил дубль "Урала"
Сын Александра Тарханова возглавил дубль "Урала"
Вчера 22:50
Алексей Сорокин: беспорядки в Марселе стали основой для псевдотенденции в отношении болельщиков
Алексей Сорокин: беспорядки в Марселе стали основой для псевдотенденции в отношении болельщиков
Вчера 21:38
Александр Григорян: предпосылок к проигрышу не было (3)
Александр Григорян: предпосылок к проигрышу не было (3)
Вчера 21:35
Паулу Бенту уволен из "Олимпиакоса"
Паулу Бенту уволен из "Олимпиакоса"
Вчера 21:29
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить (1)
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить (1)
Вчера 20:43
Бывший телеведущий стал новым президентом "Палермо" (1)
Бывший телеведущий стал новым президентом "Палермо" (1)
Вчера 20:39
Деян Станкович стал чиновником УЕФА
Деян Станкович стал чиновником УЕФА
Вчера 20:03
Федор Смолов не полетит в Виго на матч с "Сельтой" (4)
Федор Смолов не полетит в Виго на матч с "Сельтой" (4)
Вчера 19:45
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата (1)
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата (1)
Вчера 19:42
Полузащитник "Удинезе" сломал ногу
Полузащитник "Удинезе" сломал ногу
Вчера 19:41
Евгений Ловчев станет послом Сочи на ЧМ-2018 (5)
Евгений Ловчев станет послом Сочи на ЧМ-2018 (5)
Вчера 19:19
Денис Попов: с Промесом "Спартак", скорее всего, победил бы (5)
Денис Попов: с Промесом "Спартак", скорее всего, победил бы (5)
Роман Еременко сможет начать тренировки с клубом за два месяца до окончания дисквалификации
Спортивный юрист Михаил Прокопец, который курирует полузащитника ЦСКА Романа Еременко, пояснил решение УЕФА оставить в силе дисквалификацию футболиста на 2 года за употребление допинга.
— От предыдущей санкции это отличается тем, что Роман может за два месяца до конца дисквалификации начать тренировки с любым клубом. Также он может участвовать в разных футбольных программах УЕФА и ФИФА, направленных на борьбу с наркотиками.
— Выучиться на тренера до осени 2018 года Еременко имеет право?
— Нет. Как и работать скаутом, занимать какую-либо должность в футболе.
— Какие аргументы были у вас на апелляционном комитете УЕФА?
— Не готов сейчас об этом говорить, потому что есть еще третья инстанция — Спортивный арбитражный суд. Возможность пойти в CAS у нас есть, и мы ею воспользуемся. Считаем, что наши аргументы неплохие.
— Почему же УЕФА не услышал их?
— Это нормальная ситуация, когда вторая инстанция УЕФА не отменяет решение первой. Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне.
— Не боитесь, что CAS может увеличить дисквалификацию Еременко?
— Такого произойти не может. Сроки подачи? Зависит от того, когда УЕФА предоставит мотивировочную часть. Это может занять недели три-четыре.
— У футболиста в конце сезона заканчивается контракт. Говорил ли он с вами о своем будущем?
— Комментировать эту тему не могу.
СЭ
— От предыдущей санкции это отличается тем, что Роман может за два месяца до конца дисквалификации начать тренировки с любым клубом. Также он может участвовать в разных футбольных программах УЕФА и ФИФА, направленных на борьбу с наркотиками.
— Выучиться на тренера до осени 2018 года Еременко имеет право?
— Нет. Как и работать скаутом, занимать какую-либо должность в футболе.
— Какие аргументы были у вас на апелляционном комитете УЕФА?
— Не готов сейчас об этом говорить, потому что есть еще третья инстанция — Спортивный арбитражный суд. Возможность пойти в CAS у нас есть, и мы ею воспользуемся. Считаем, что наши аргументы неплохие.
— Почему же УЕФА не услышал их?
— Это нормальная ситуация, когда вторая инстанция УЕФА не отменяет решение первой. Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне.
— Не боитесь, что CAS может увеличить дисквалификацию Еременко?
— Такого произойти не может. Сроки подачи? Зависит от того, когда УЕФА предоставит мотивировочную часть. Это может занять недели три-четыре.
— У футболиста в конце сезона заканчивается контракт. Говорил ли он с вами о своем будущем?
— Комментировать эту тему не могу.
СЭ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.