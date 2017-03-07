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Роман Еременко сможет начать тренировки с клубом за два месяца до окончания дисквалификации

Спортивный юрист Михаил Прокопец, который курирует полузащитника ЦСКА Романа Еременко, пояснил решение УЕФА оставить в силе дисквалификацию футболиста на 2 года за употребление допинга.

— От предыдущей санкции это отличается тем, что Роман может за два месяца до конца дисквалификации начать тренировки с любым клубом. Также он может участвовать в разных футбольных программах УЕФА и ФИФА, направленных на борьбу с наркотиками.

— Выучиться на тренера до осени 2018 года Еременко имеет право?

— Нет. Как и работать скаутом, занимать какую-либо должность в футболе.

— Какие аргументы были у вас на апелляционном комитете УЕФА?

— Не готов сейчас об этом говорить, потому что есть еще третья инстанция — Спортивный арбитражный суд. Возможность пойти в CAS у нас есть, и мы ею воспользуемся. Считаем, что наши аргументы неплохие.

— Почему же УЕФА не услышал их?

— Это нормальная ситуация, когда вторая инстанция УЕФА не отменяет решение первой. Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне.

— Не боитесь, что CAS может увеличить дисквалификацию Еременко?

— Такого произойти не может. Сроки подачи? Зависит от того, когда УЕФА предоставит мотивировочную часть. Это может занять недели три-четыре.

— У футболиста в конце сезона заканчивается контракт. Говорил ли он с вами о своем будущем?

— Комментировать эту тему не могу.

СЭ
Теги: Еременко
Сегодня, 10:55
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