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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Кевине Строотмане из "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман летом может перейти в "Манчестер Юнайтед". Руководство манкунианцев уже предпринимало попытки заполучить 27-летнего голландца, однако получало отказ, передает "Газета.ru" со ссылкой на Skysports.

В услугах голландского хавбека также заинтересован "Интер". Действующий контракт игрока с "Ромой" рассчитан до лета 2018 года.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:58
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