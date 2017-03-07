Артем Ребров: я счастлив быть частью "Спартака"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров высказался относительно рубежа в 100 игр за московский клуб.



"Я прекрасно осознаю, что для такого клуба, как "Спартак", мои 100 игр - не особо знаковое событие. Десятилетиями люди творили великую историю нашего клуба, выигрывая медали, кубки и штампуя звезды, которые сейчас красуются на нашей эмблеме. Я же ещё ничего такого не сделал для клуба.



Но эта сотня для меня и для всей моей семьи - очень знаковое событие! Я счастлив быть частью "Спартака" и хотел бы как можно дольше быть полезен команде, клубу и оставить след не только в проведенных играх, но и в победах, титулах!



Спасибо всем вам за поддержку и критику за всё это время. Все это заставляет меня продолжать работать еще больше. Ну и конечно всех - с продолжением Сезона! Увидимся на стадионах", - написал Ребров в Инстаграме.



