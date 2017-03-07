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Артем Ребров: я счастлив быть частью "Спартака"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров высказался относительно рубежа в 100 игр за московский клуб.

"Я прекрасно осознаю, что для такого клуба, как "Спартак", мои 100 игр - не особо знаковое событие. Десятилетиями люди творили великую историю нашего клуба, выигрывая медали, кубки и штампуя звезды, которые сейчас красуются на нашей эмблеме. Я же ещё ничего такого не сделал для клуба.

Но эта сотня для меня и для всей моей семьи - очень знаковое событие! Я счастлив быть частью "Спартака" и хотел бы как можно дольше быть полезен команде, клубу и оставить след не только в проведенных играх, но и в победах, титулах!

Спасибо всем вам за поддержку и критику за всё это время. Все это заставляет меня продолжать работать еще больше. Ну и конечно всех - с продолжением Сезона! Увидимся на стадионах", - написал Ребров в Инстаграме.

Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 12:20
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(2)
№4 Написал: Батька (Сегодня, 13:32) #
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online

Цитата: Sewer 79
Мы их натянем + кони + рубин, + еще желающие найдутся!

smile мы рубин уже натянули в декабре laughing клоун
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Цитата: ssskkkbbb
пока он в команде - она ничего не выиграла??? Мне нравятся такие части)))

скажу больше, ничего и не выиграют!
Ожидания у свиней смелые, фора 5 очков, помощники с самого верха.
Но на самом деле все их последние достижения - шелуха!
Мы их натянем + кони + рубин, + еще желающие найдутся!
такими легкими движениями свиньи превратятся в элегантный фарш! с понятным следованием на свое место в турнирной таблице!

И будет здесь стоять свинячий визг, стенания и стоны, и, естественно, во всем будет виноват ЗЕНИТ!
Такое впечатление, что не понимают, что прививка от Карреры это не надолго, а дальше чума, свиная чума! )))))))))))

Прежде чем ересь писать хоть бы футболом интересовался,мы с Рубином уже два матча провели.Неадекват.

Sewer 79,
А вот вам в Казани уже 1 апреля играть и увезете ли вы хоть очко свое оттуда..я сомневаюсь.С вашей игрой,с кокориным и ко))))
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:09) #
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Цитата: ssskkkbbb
пока он в команде - она ничего не выиграла??? Мне нравятся такие части)))

скажу больше, ничего и не выиграют!
Ожидания у свиней смелые, фора 5 очков, помощники с самого верха.
Но на самом деле все их последние достижения - шелуха!
Мы их натянем + кони + рубин, + еще желающие найдутся!
такими легкими движениями свиньи превратятся в элегантный фарш! с понятным следованием на свое место в турнирной таблице!

И будет здесь стоять свинячий визг, стенания и стоны, и, естественно, во всем будет виноват ЗЕНИТ!
Такое впечатление, что не понимают, что прививка от Карреры это не надолго, а дальше чума, свиная чума! )))))))))))


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:37) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
т.е. я правильно понял, пока он в команде - она ничего не выиграла??? Мне нравятся такие части)))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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