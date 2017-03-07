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На стадионе "Динамо" в июле планируют укладку газона

Пресс-секретарь проекта "ВТБ Арена парк" Михаил Смирнов сообщил о том, что натуральный газон на стадионе "Динамо" планируется уложить в июле.

"Устройство основания под газон футбольного поля на стадионе "Динамо" начнется в мае. Работы по подготовке основания футбольного поля, так называемого "пирога", включают в себя закладку инженерных систем – дренажа, подогрева, полива.

Сам натуральный газон, который на "Динамо" будет рулонным, планируют уложить в июле", – цитирует Смирнова агентство городских новостей "Москва".
Теги: Динамо
Сегодня, 13:16
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