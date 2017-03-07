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Эдуард Латыпов: англичане находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ и сплошная Сибирь

Президент клуба болельщиков сборной России "Russia unites/Россия объединяет" Эдуард Латыпов исключил возможность столкновения российский и английских болельщиков.

– Столкновения между российскими и английскими фанатами возможны?

– Это исключено. Я гарантирую, что никаких столкновений не может быть. Тому есть несколько причин. Во-первых, и так ничего особого не угрожало иностранцам. Во-вторых, англичане сами находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ, сплошная Сибирь, жёсткие наказания... Они побоятся приехать, если действительно в это верят.

В-третьих, российские правоохранительные органы постоянно ведут работу по профилактике хулиганства. В-четвёртых, лидеры фанатских движений понимают, что на чемпионате мира нельзя допускать никаких инцидентов, иначе им это аукнется, - передает слова Латыпова RT.
Сегодня, 13:38
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№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
так и есть - пишу из гулага, вай-фай дают три раза в день, всё остальное время приходится дрессировать сибирских медведей
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:28) #
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Болеет за:
«Ростов»
Единственное, что может быть- приедет шайка отморозков с целью сделаь себе ИМЯ и нападет на мирных дядек пьющих пиво.
Я после омерзительного рывка на трибуну с англичанаами на Евро 16 уже ничему не удивлюсь, есть есть провокаторы и мерзоты... причем кто то им проплатил ту херню.

но думаю ростовские менты всех выцепят,потому что Ростов пиарится во всем мире нипадецки1
То Янукович к нам,то манчестер...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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