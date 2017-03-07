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Виталий Мутко: "Краснодар" и "Спартак" у нас судят в одной манере, а ЦСКА и "Зенит" - в другой

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал судейство последних центральных матчей премьер-лиги.

- "Краснодар" и "Спартак" судят в одной манере. ЦСКА и "Зенит" - в другой. Должна быть одинаковая трактовка. Надо выбрать одну манеру судейства. Но для этого нужно время, - цитирует Мутко "Советский спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 14:23
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№43 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:41) #
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online

Цитата: yuri
Это просто эхо от кота.

Ты на полу лежишь? Что с тобой случилось?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№42 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:40) #
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online

Привет, Кот. Все продолжаешь покорять вершины?
Не дай бог. Говорят, что подумай о других. В-общем всё что ниже сказал, прошу, редакторов потрудится и убрать лишнее. Это просто эхо от кота.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№41 Написал: Nickolas (Сегодня, 15:39) #
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online

Опять говорит очередную глупость! Вот Путин подобрал себе команду...пипец!
Регистрация: 6.08.2016
№40 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Цитата: maradona72
Того, кто считает себя великим тренеров-Валерий Георгиевич Газзаев!

Газзаев? В игре зенит-спартак 1996??? Ээээ... Тебя ломом по голове не били?

Ты больной, штоле?
Матч 96 года это Золотой матч между Спартаком и Аланией, с Березовским и Газзаевым..
Какойнакуй Зенит, бестолочь,?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№39 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:36) #
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online

Цитата: мяч квадратный
Ээээ... Тебя ломом по голове не били?

Неее, не били..

Но да..Не внимателен, признаю..
У болельщиков Великого Спартака-Питер и 1996г ассоциируется именно с золотым матчем, где Спартак на классе обыграл команду усатого пистобола,

Цитата: yuri
Товварищь ты, хоть 15 раз носил мебель на 5-й этаж? Сам когда от напряжения гудит в голове, когда это похоже на восхождение на Эверест?

Привет, Кот. Все продолжаешь покорять вершины?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№38 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:33) #
  • +2
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online

У кого-то в крови - красные и белые тельца, а у кого-то - голубые тельцы. И мечты о золотой середине. Хорошо, что хоть не наоборот
Товварищь ты, хоть 15 раз носил мебель на 5-й этаж? Сам когда от напряжения гудит в голове, когда это похоже на восхождение на Эверест?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№37 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 15:27) #
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online

Цитата: trent
Цитата: мяч квадратный
Мутко один раз уже продался хрюнам. именно он был главным в зените при самом знаменитом договорняке в истории отечественного футбола зенит-спартак 1996, когда вся команда вместе с тренером после той игры ушли из зенита, а к Мутко на вип-секторе подходили высокопоставленные болельщики спартака со словами: спасибо, что вошли в наше положение.

самое одиозное и позорное чемпионство спартака 1996 от которого им никогда не отмыться.
ты свечку что ли держал?? или тебе лично докладывали? дебилы пишут чушь полную...


ты видать молодой ещё, глупый. хоть бы на ю-тубе эту игру глянул. чтобы не позориться. это должен знать каждый. а что к Мутко на випе подходили высокопоставленные болельщики спартака со словами: спасибо, что вошли в наше положение, так это сам Мутко в интервью говорил. это кстати тоже гуглится. тут и свечку держать не надо.
Регистрация: 7.03.2016
№36 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:24) #
  • +2
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online

Sculptor
Хорошее , имя. Массимо тож. Моя мысль проста, но она единообразна, поверь, как похожи черные лини проводов на сером небе. . Короче, мне не хочется сейчас спорить.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№35 Написал: OgreGate (Сегодня, 15:22) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Немногие способны достойно проиграть. Кот , думает таких меньшинство.

Начнем с того, что ваша пропаганда дурных привычек - нем не подходит. Проигрывать - не наш метод, мы этот метод оставим разным меньшинствам, пусть они и дальше живут в страдательном залоге, в лазурном цвете. И да, достойно проиграть - это когда достойные в Лозанну едут после матча, или в Севастополь? Напомню, счет - проигрышный был
Цитата: yuri
Сероть должна превратиться, сначла в гавно,но, только потом на этой бездарной почве прорастут. редкие ростки.

Ну с вашей-то погодой именно вам рассуждать про серость. Извиняюсь, наизусть не помню из Довлатова, примерно - "все цвета так называемой питерской школы - блеск мокрого асфальта после дождя". И сверху крышкой от кастрюли вечно свинцовое небо. Солнце у вас хоть иногда проглядывает? Не попадал. Сравни с белокаменной и людьми. чья кровь - красно-белая.
А что должно превратиться в говно. Потому сортир-то первым делом и воздвигли. Монументальный
У кого-то в крови - красные и белые тельца, а у кого-то - голубые тельцы. И мечты о золотой середине. Хорошо, что хоть не наоборот


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№34 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:21) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС оценил работу судей в российской премьер-лиге: "Я выносил предложение, что судейство в нашей стране должно быть одинаковое. Судьи могут ошибаться, но не может трактоваться так, что один дает борьбу, а другой наоборот свистит все время" - приводит слова Гинера корреспондент МатчТВ Иван Карпов.
Я вот чего понять не могу, они с Мутко на заседании исполкома РФС дуэтом что ли это исполняли, а все остальные слушали? Хотя может быть уже после заседания Мутко подумал и понял, как же прав был Гинер. На плагиат честно говоря смахивает.
Регистрация: 29.11.2014
№33 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 15:21) #
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online

Цитата: maradona72
Того, кто считает себя великим тренеров-Валерий Георгиевич Газзаев!

Газзаев? В игре зенит-спартак 1996??? Ээээ... Тебя ломом по голове не били?
Регистрация: 7.03.2016
№32 Написал: perekos Самара (Сегодня, 15:19) #
  • -1
  •  (1)
online

-Надо чтоб....изрекла говорящая кислодовольная мина бачка...
-а где ж твое тело??
да чз в какую-то трубу засосало innocent
Регистрация: 10.08.2012
№31 Написал: Sculptor (Сегодня, 15:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Главное золото!
Кот медленно отскочил и ты ничего не понял ?. Золото- для тех. кто совсем ослеп.

Кот ты иногда пишешь интересные вещи,а иногда ну витек -витьком.будь лучше котом,чем меньше грязи,тем чище воздух
Регистрация: 1.02.2017
№30 Написал: mustang (Сегодня, 15:17) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
боже избавь от идиота
Регистрация: 23.12.2015
№29 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:15) #
  • 0
  •  (2)
online

Главное золото!
Кот медленно отскочил и ты ничего не понял ?. Золото- для тех. кто совсем ослеп.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№28 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:14) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: мяч квадратный
какого пса?

Того, кто считает себя великим тренеров-Валерий Георгиевич Газзаев!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№27 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 15:12) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: maradona72
Цитата: мяч квадратный
самое одиозное и позорное чемпионство спартака 1996 от которого им никогда не отмыться.
Это потому что вонючего пса унизили?

какого пса? Березовского чтоль который от летящего в ворота мяча в другую сторону прыгал?
Регистрация: 7.03.2016
№26 Написал: trent (Сегодня, 15:08) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: мяч квадратный
самое одиозное и позорное чемпионство спартака 1996 от которого им никогда не отмыться.

Это потому что вонючего пса унизили?

+++10000


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№25 Написал: Sculptor (Сегодня, 15:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
судьи судят как надо,такие пенальти что поставил нам безбородов,а ранее карасев они больше НИГДЕ И НИКОГДА не поставят,а все остальное пыль,кстати почему нет возмущения,что игрок Краснодара В ШТРАФНОЙ Спартака врезался в Реброва(вратарь сб России),Велу за это 6 игр дали,вой подняли,сам с иванов возмущался,кляузу наваяли,а тут тишина,даже фол не свиснули,кони обьясните в чем разница?так-то понятно,но интересно,нас-же судьи тащат,витек не напрягайся,тебя чего-то последнее время здорово таращит,не к добру это.
Регистрация: 1.02.2017
№24 Написал: oksva Спб (Сегодня, 15:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Антон Кирилов
Цитата: мяч квадратный
Мутко жопу рвёт за спартак. Червиченко был прав! ТПосле таких речей судьи будут свистеть в пользу хрюнов вообще не стесняясь.

чем рвёт? тем что спорные пенальти в наши ворота назначают?!, а сам Спартак сколько спорных пенальти пробил? да были ведь и моменты которые били бесспорные и всё равно не давали,
а Тоже самое говорили и после позорного матча с Зенитом, ну что свистели судьи в нашу пользу хоть в одном матче?

Антон , не пытайся что то доказать квадратноголовому , футбол ему не нужен в принципе . Его цель - развести " срач " , в сортах говна он разбирается отменно , спец , кулитам..


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№23 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:06) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: мяч квадратный
самое одиозное и позорное чемпионство спартака 1996 от которого им никогда не отмыться.

Это потому что вонючего пса унизили?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№22 Написал: trent (Сегодня, 15:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
Цитата: Skyline
у всех судей разная манера судейства

Одно у всех одинаковое - Спартаку ставят пенальти, а Спартак - не бьет пенальти. А так-то - все разные, факт! Вот только в матчах Зинки - все почему-то одинаковые! 16 туров из 18 с результативными "ошибками" судей в пользу ЗеГнид
"А это - уже не разнообразие, это б*ядство", как говорится в одном бородатом анекдоте

только при этом бомжи этого предпочитают не замечать...и помалкивают...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№21 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:06) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»

- "Краснодар" и "Спартак" судят в одной манере. ЦСКА и "Зенит" - в другой. Должна быть одинаковая трактовка. Надо выбрать одну манеру судейства. Но для этого нужно время, - цитирует Мутко "Советский спорт".


Одна манера судейства- это неуклонное следование футбольным правилам на поле при судействе всех матчей всех клубов.

Но на достижение этого нужно время. Для чего? Чтобы искоренить такие уродливые явления,, как админресурс и продажность с предвзятостью футбольных арбитров.
Понятно, что за минуту такие проблемы не решаются- слишком большое будет сопротивление- тем более, что отдельные клубы у нас уже имеют практически наркотическую зависимость от админресурса.

Поэтому Мутко и говорит, что нужно время.
Чтобы судьи наконец начали судить по прпвилам, а не по понятиям.

Но вице- премьер Мутко об этом УЖЕ говорит.

Мутко чтото знает, пусть пока и говорит намёками.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№20 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:05) #
  • -2
  •  (2)
online

Но для этого нужно время, - цитирует Мутко "Советский спорт".
Ключевые слова!
ВРЕМЯ, действительно нужно.
Нужно, чтобы росияне в большинстве своём осознали себя не как скотину бессловестную, которая "в едином порыве" идёт голосовать за Педросию с Менделем во главе и не молчит, когда облизбиркомы "округляют" результаты так называемых "выборов" в пользу той же Педросии (я, естественно, не призываю идти голосовать за продажную шкуру Навального и его сотоварищей), не молчит, когда на руководящие должности в правительстве (с маленькой буквы) и околоправительственных структурах при назначении учитывается только личная преданность, а такие качества, как ум, честь и совесть в расчёт не идут, или должности в ентом правительстве и околоправительственных структурах в открытую продаются, чему было опубликовано много фактов, которые ни Мендель, ни даже прокуратура не опровергли, а просто как бы предпочитали не замечать.

На ВСЁ НУЖНО время... wink
Регистрация: 6.08.2008
№19 Написал: trent (Сегодня, 15:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Мутко один раз уже продался хрюнам. именно он был главным в зените при самом знаменитом договорняке в истории отечественного футбола зенит-спартак 1996, когда вся команда вместе с тренером после той игры ушли из зенита, а к Мутко на вип-секторе подходили высокопоставленные болельщики спартака со словами: спасибо, что вошли в наше положение.

самое одиозное и позорное чемпионство спартака 1996 от которого им никогда не отмыться.

ты свечку что ли держал?? или тебе лично докладывали? дебилы пишут чушь полную...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№18 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (5)
online

вроде чего-то хотел сказать........... smiley
Регистрация: 7.12.2016
№17 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 15:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Надо выбрать одну манеру? Так определяйтесь с "манерой"... и выбирайте уже, епть!!! сколько можно болтать?
Регистрация: 24.09.2013
№16 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:59) #
  • -6
  •  (10)
online

Мутко один раз уже продался хрюнам. именно он был главным в зените при самом знаменитом договорняке в истории отечественного футбола зенит-спартак 1996, когда вся команда вместе с тренером после той игры ушли из зенита, а к Мутко на вип-секторе подходили высокопоставленные болельщики спартака со словами: спасибо, что вошли в наше положение.

самое одиозное и позорное чемпионство спартака 1996 от которого им никогда не отмыться.
Регистрация: 7.03.2016
№15 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 14:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Надо выбрать одну манеру судейства. Но для этого нужно время

Мы не доживём...
Регистрация: 24.09.2013
№14 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:57) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Главное,чтобы тебя судил нормальный судья и не думай об условном сроке!
Регистрация: 2.04.2012
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