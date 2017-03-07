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Руководство "Петровского" выделило 5,5 млн рублей на косметический ремонт стадиона

Руководство спорткомплекса "Петровский" объявило открытый конкурс на ремонт и покраску фасада центральной арены, сообщается на сайте Госзакупок.

Конкурс стоимостью 5,5 млн рублей объявило ОАО "Спортивный комплекс "Петровский", которое принадлежит Санкт-Петербургу.

Подрядчик будет выбран 19 апреля. Строительная компания должна будет удалить со стен старую краску и штукатурку, заделать появившиеся трещины и деформационные швы и затем обновить внешний вид здания.
Сегодня, 14:57
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№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:40) #
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Цитата: Урфин
ну ты то чего,а

Так пишу же, мало. Очень мало денег для фасада. Такая работа с таким обьемом миниму 50 должна стоить


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№10 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 15:37) #
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online

Цитата: maradona72
Очень мало.

ну ты то чего,а?ладно,дежурные долпаепы из свинарни...они больше не на что не способны,кроме как куетень колотить.петровский давно пора подновить,ветшает старикан.
Регистрация: 21.09.2008
№9 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:33) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Что они там решили? Колонны покрасить?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№8 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 15:32) #
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online

где-то на фасаде в уголке сантиметр недокрашенным оказался.
Регистрация: 7.03.2016
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:31) #
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online

Цитата: robinzen
Что-то подозрительно мало...

Очень мало.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
уепаны ..слов нету


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 15:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
Руководство "Петровского" выделило 5,5 млн рублей на косметический ремонт стадиона "Крестовский

Опередил smile


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Руководство "Петровского" выделило 5,5 млн рублей на косметический ремонт стадиона "Крестовский"
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: vlees (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Позор
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Что-то подозрительно мало... smile

так это же не крестовский, а петровский)
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 15:02) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то подозрительно мало... smile
Регистрация: 24.09.2013
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