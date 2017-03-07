Александр Бубнов: "Краснодару" нельзя было терять Ари и Ахмедова

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о потерях "Краснодара" в зимнее межсезонье.



"Ари уже адаптирован под российский чемпионат. Он же ранее играл в командах, где игра поставлена, что в "Краснодаре", что в "Спартаке". И он везде был бомбардиром. Думаю, он и в "Локомотиве" будет забивать. "Железнодорожники" сделали очень хорошее приобретение.



Я считаю, что если "Краснодар" ставил серьезные цели на чемпионат, ни в коем случае нельзя было терять Ари и Ахмедова. Думаю, про Ахмедова они еще пожалеют. Это очень большая потеря. На Ахмедове они заработали, но у "быков" игрока такого уровня в средней линии нет, - цитирует Бубнова "".