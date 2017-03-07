СМИ: Арсен Венгер сообщил игрокам "Арсенала" о своем уходе

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер сказал своим игрокам, что намерен уйти со своего поста по окончании нынешнего сезона, передает Snai.it.



Сообщается, французский специалист сделал свое заявление неофициально на базе клуба.