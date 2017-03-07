Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
15:59
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (15)
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (15)
14:23
Виталий Мутко: "Краснодар" и "Спартак" у нас судят в одной манере, а ЦСКА и "Зенит" - в другой (71)
Виталий Мутко: "Краснодар" и "Спартак" у нас судят в одной манере, а ЦСКА и "Зенит" - в другой (71)
13:38
Эдуард Латыпов: англичане находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ и сплошная Сибирь (2)
Эдуард Латыпов: англичане находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ и сплошная Сибирь (2)
10:55
Роман Еременко сможет начать тренировки с клубом за два месяца до окончания дисквалификации (3)
Роман Еременко сможет начать тренировки с клубом за два месяца до окончания дисквалификации (3)
Вчера 23:41
Кадзуеси Миура стал самым возрастным футболистом в истории (4)
Кадзуеси Миура стал самым возрастным футболистом в истории (4)
СМИ: Арсен Венгер сообщил игрокам "Арсенала" о своем уходе
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер сказал своим игрокам, что намерен уйти со своего поста по окончании нынешнего сезона, передает Snai.it.
Сообщается, французский специалист сделал свое заявление неофициально на базе клуба.
Сообщается, французский специалист сделал свое заявление неофициально на базе клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.