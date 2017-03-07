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СМИ: Арсен Венгер сообщил игрокам "Арсенала" о своем уходе

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер сказал своим игрокам, что намерен уйти со своего поста по окончании нынешнего сезона, передает Snai.it.

Сообщается, французский специалист сделал свое заявление неофициально на базе клуба.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 15:46
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№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
в случае его ухода Арсенал переименуют?
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 16:31) #
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Если это действительно так, то с Венгером уйдет целая эпоха!
Регистрация: 3.04.2013
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