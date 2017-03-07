Матч "Сельта" - "Краснодар" рассудят шотландцы

На первом матче 1/8 финала Лиги Евпропы между "Сельтой" и "Краснодаром" будет работать шотландская бригада арбитров.Главным судьей назначен 45-летний Крейг Томпсон. Помогать ему будут Алан Малвэнни и Дэвид Макгичи. Четвертыми судьями выступят Кевин Клэнси и Эндрю Даллас.