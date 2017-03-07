"Ростов" и "Манчестер Юнайтед" будет судить немецкая бригада арбитров

УЕФА назначил главного арбитра на игру 1/8 финала Лиги Евпропы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед".Им стал 35-летний немец Феликс Цвайер. Помощники - Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер. Дополнительными арбитрами будут Патрик Иттрих и Марко Фритц.