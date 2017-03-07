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"Ростов" и "Манчестер Юнайтед" будет судить немецкая бригада арбитров

УЕФА назначил главного арбитра на игру 1/8 финала Лиги Евпропы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед".

Им стал 35-летний немец Феликс Цвайер. Помощники - Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер. Дополнительными арбитрами будут Патрик Иттрих и Марко Фритц.

УЕФА
Теги: Ростов
Сегодня, 15:52
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